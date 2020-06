«La question, elle est vite répondue», les dessous de l’arnaque qui fait le buzz

La vidéo était devenue virale sur les réseaux sociaux. Jean-Pierre Fanguin y posait une question toute simple: «Est-ce que tu veux prendre le bus tous les jours ou faire de l’argent très rapidement? » Derrière cette proposition alléchante se cache Melius, une entreprise «spécialisée» dans le trading… et l’arnaque n’est pas loin.

Coupe de champagne à la main, costume cintré et magnifique voiture en arrière-plan. C’est ainsi que Jean-Pierre Fanguin a rapidement fait le buzz sur les réseaux sociaux. «Savais-tu que 95% de la population détenaient 5% des richesses? Est-ce que tu préfères faire pitié et prendre le bus tous les jours ou commencer à faire rapidement de l’argent avec moi? Moi je pense, la question, elle est vite répondue. » Si la proposition d’argent facilement gagné est alléchante, c’est une autre vérité qui se cache là-dessous.

CONTACTE-MOI ET TRAVAILLONS ENSEMBLE DÈS AUJOURD’HUI. (Ce jeune cycliste de classe sociale basse et vulgaire s’est permis de me traiter de trou du c*l, c’est lamentable.) pic.twitter.com/pEaMvRKbYY — jpzer (@jpzer5) June 8, 2020

C’est une enquête menée par un journaliste du Parisien qui a permis de comprendre le procédé. JP Fanguin n’est en fait qu’un rabatteur, dont l’objectif est de rediriger ses «clients» vers Melius, une entreprise qui se dit spécialisée dans le trading et les cryptomonnaies. La société est basée à Dubaï et propose ses services dans plus de 160 pays.

Packs de formation

Pour se développer, Melius s’entoure d’ambassadeurs qui auraient déjà gagné beaucoup d’argent grâce à elle. JP Fanguin est l’un d’entre eux. Ceux-ci doivent alors attirer des jeunes prêts à donner de l’argent pour pouvoir devenir riche à leur tour, grâce au trading.

Dans son enquête, le journaliste du Parisien a contacté un ambassadeur du nom de Hamza. Celui-ci lui propose de devenir trader en quelques clics. Pour cela, rien de plus simple, il lui suffit d’investir dans un des packs de formation proposés, allant de 175€ à 888€, en fonction du pack choisi. Avec ce pack, il deviendra un bon tradeur très rapidement.

«Marketing relationnel», ou système pyramidal

Hamza propose également un moyen encore plus simple d’être rémunéré rapidement, ce qu’il appelle le «marketing relationnel». En clair, il vous suffit de recommander Melius auprès d’autres personnes. Une sorte de parrainage. Il s’agit en fait d’un mécanisme de commercialisation pyramidale, où on vous incite à aller recruter deux personnes, qui elle-même devront recruter deux autres personnes, etc. Cela correspond à une sorte de bouche-à-oreille rémunéré, en vous faisant croire que, grâce à cela, vous serez très fortuné.

Tout cela semble très facile. Mais gare aux promesses non tenues! Le processus est rondement bien ficelé. L’entreprise et ses «ambassadeurs «ne cherchent à aucun moment à vous former au trading. Ils veulent simplement vous faire vendre des packs de formation. Une témoin du journaliste du Parisien raconte d’ailleurs avoir été prise au piège. « Ils disent qu’ils vont t’aider, mais ne le font pas réellement. Rien ne s’est fait, pas de remboursement. Je n’ai pas eu de revenus, au contraire, j’ai dû payer un abonnement sans rien avoir en échange», conclut la jeune femme.