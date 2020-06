Italie: des bâches géantes pour protéger le glacier Presena

Dix hectares de bâches blanches ont récemment été installés sur le glacier de Preresna, dans les Alpes italiennes. L’objectif: limiter au maximum les dégâts liés au réchauffement climatique.

C’est une curieuse opération qui revient chaque année, depuis 2008, au début de l’été. Une immense bâche blanche vient recouvrir, tel un manteau, les pentes du glacier de Preresna, situé dans les Alpes italiennes. Elles y resteront jusqu’à la fin de la saison, en septembre. Six semaines ont été nécessaires pour déployer cette gigantesque protection.

Ces bâches blanches ont pour mission de limiter au maximum le recul des surfaces enneigées du glacier. Depuis 1933, il a perdu un tiers de son volume. En cause: le réchauffement climatique, qui provoque des étés de plus en plus chauds et ensoleillés dans la région. «Ces bâches géotextiles ont pour fonction de réfléchir la lumière du soleil en maintenant une température inférieure à celle extérieure, et donc de conserver le plus de neige possible », explique Davide Panizza, président de la société de gestion du glacier.

Pour la première fois cette année, la surface recouverte a triplé: de 30 000 mètres carrés recouverts les années précédentes, on est passé à 100 000 mètres carrés (10 hectares) de surface bâchée. « Nous serons fiers lorsque nous retirerons les bâches en septembre, et que nous constaterons qu’elles ont fait leur travail. Les nouvelles bâches protègent bien plus que celles utilisées depuis plusieurs années », confie d’ailleurs à ce propos Franco Del Pero, employé dans la société de gestion du glacier.