Quelle Histoire!, Tales from the Loop, Intimidation, Une famille sur le ring, Vivarium: nos 5 choix streaming & VOD de ce mercredi 24 juin

1 Quelle Histoire!

Netflix (1 saison, 9 épisodes)

Ce que ça raconte

Netflix s’essaie à la vulgarisation scientifique avec cette série documentaire qui aborde, pêle-mêle, l’industrie du fast-food, la conquête spatiale et l’énergie nucléaire.

Ce qu’on en pense

Le principe n’est pas révolutionnaire, et perdra les plus jeunes en route, mais le format court rend le bidule agréable et finalement assez bien fichu. Manque Jamy, quand même.

2 The Stranger (Intimidation)

Netflix (1 saison, 8 épisodes) Série de Daniel O’Hara et Hannah Quinn basée sur un roman d’Harlan Coben. Avec Richard Hermitage et Hannah John-Kamen

Ce que ça raconte

Un avocat à la vie de famille épanouie découvre que sa femme a simulé une grossesse deux ans auparavant. Le début de la fin.

Ce qu’on en pense

Une première adaptation de l’univers d’Harlan Coben pour Netflix. Et un suspense maîtrisé, conclu de façon surprenante.

3 Une famille sur le ring (Fighting with my Family)

VOD Comédie sociale de Stephen Merchant. Avec Florence Pugh, Lena Headey et Vince Vaughn. Durée: 1 h 49.

Ce que ça raconte

Deux jeunes Britanniques des milieux populaires rêvent de faire carrière dans le catch. Mais lors des sélections pour la WWE, seule la sœur est choisie, cependant que son frère est laissé sur le carreau.

Ce qu’on en pense

Une version romancée, mais pas trop, du destin étonnant de la catcheuse britannique Paige, au cœur d’une comédie sociale qu’on n’attendait pas aussi fine. Belle surprise.

4 Tales from the Loop

Amazon Prime Vidéo (1 saison, 8 épisodes) Série de Nathaniel Halpern. Avec Rebecca Hall, Jonathan Pryce, Abby Ryder Fortson.

Ce que ça raconte

Le Loop, une mystérieuse machine souterraine, est devenue le centre névralgique d’une petite ville modeste. Et génère un événement surnaturel pour qui l’approche d’un peu trop près…

Ce qu’on en pense

Une série d’atmosphère, à suivre dans l’ordre des épisodes, et qui se déguste comme un tableau hypnotique.

5 Vivarium

VOD Film de science-fiction de Lorcan Finnegan. Avec Imogen Poots et Jesse Eisenberg (1 h 37).

Ce que ça raconte

Un jeune couple à la recherche de la maison parfaite se retrouve pris au piège dans un mystérieux quartier aux maisons identiques…

Ce qu’on en pense

Expérience étrange, folle et terrifiante, vous ne sortirez pas indemnes de ce «vivarium».

