La série Cobra Kai quitte YouTube et c’est une bonne nouvelle

Dans la première saison de Cobra Kai, on retrouve un Daniel LaRusso (Ralph Macchio) en quête de repères après la mort de maître Miyagi. Netflix

La suite de Karaté trouve un nouveau refuge qui devrait permettre à plus de monde de la découvrir.

C’est un transfert majeur. YouTube cède la mort dans l’âme Cobra Kai, la suite de Karaté Kid. Netflix récupère les deux saisons de la série. Mieux, le leader mondial du streaming diffusera en exclusivité la troisième. Explications.

En 1984, le film Karaté Kid – Le Moment de vérité raconte comment un vieux «sensei» aux méthodes atypiques forme au karaté le frêle Daniel LaRusso. Aux manettes: John G. Avildsen, le réalisateur de Rocky (1976).

«Frotter, lustrer». Si maître Miyagi (Pat Morita) semble forcer Daniel (Ralph Macchio) à accomplir ses travaux d’entretien, la technique porte ses fruits. En répétant les gestes appris avec son nouvel ami, Daniel remporte le tournoi régional d’All Valley en expédiant au tapis son ennemi juré. C’est le déshonneur ultime pour Johnny Lawrence (William Zabka), le meilleur élève du dojo Cobra Kai dirigé d’une main de fer par John Kreese (Martin Kove).

+ La technique d’entraînement très particulière de maître Miyagi:

L’anecdote: il a raté l’Oscar Deux rôles ont marqué la carrière de Pat Morita: Matsuo «Arnold» Takahashi dans la série Happy Days, maître Miyagi dans quatre films Karaté Kid. Pour le premier chapitre de la saga, l’acteur américain d’origine japonaise avait décroché à l’époque une nomination pour l’Oscar du meilleur second rôle masculin. La statuette avait été remportée par Haing S. Ngor pour son rôle dans La déchirure, de Roland Joffé.

34 ans plus tard, la première saison de Cobra Kai tente en 2018 un pari insensé : ressusciter la rivalité opposant Daniel LaRusso à Johnny Lawrence. Contre toute attente, la série diffusée en exclusivité sur YouTube est une réussite. Le récit inverse habilement le rapport de force. Le méchant de jadis est en quête de rédemption. Le gentil Daniel est désormais un concessionnaire automobile pétri de prétention.

En 2019, la deuxième saison confirme les bonnes dispositions de la première, même s’il semble de plus en plus clair que YouTube Premium (11,99€ par mois) ne trouve pas sa place dans le monde du streaming et de la production de programmes.

34 ans plus tard, la rivalité qui déchire Daniel LaRusso (à gauche) à Johnny Lawrence est plus forte que jamais. Mark Hill/YouTube Red/Courtesy of Sony Pictures Television

2020 marque un tournant. YouTube tourne le dos à cette vocation ratée et se débarrasse de ses séries exclusives. C’est dans ce contexte que Netflix récupère tout Cobra Kai. Le service américain intégrera bientôt à son catalogue les deux premières saisons du show, avant de relayer la troisième et nouvelle saison d’ores et déjà tournée.

En attendant cette échéance, 3 épisodes de Cobra Kai sont disponibles gratuitement en ligne (sous-titres français à activer manuellement):

+ Cobra Kai saison 1, épisode 1:

+ Cobra Kai saison 1, épisode 2:

+ Cobra Kai saison 2, épisode 1: