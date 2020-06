Mons: 520 000€ pour aider le secteur associatif et sportif

Le club de basket Mons-Hainaut, qui évolue au plus haut niveau, se taille la part du lion.

Après avoir annoncé un plan d’aide de plus de 8 millions€ pour soutenir le commerce local, la ville de Mons délie à nouveau les cordons de la bourse pour soutenir le secteur associatif, également touché par la crise sanitaire.

«Contrairement aux commerces, les associations n’ont pu bénéficier que de très peu d’aides de la part des autres niveaux de pouvoir, bien qu’elles jouent un rôle essentiel dans la vie des citoyens et qu’elles font face à de nombreuses charges», explique la Ville de Mons dans un communiqué.

C’est pour «éviter d’assister impuissant à la mort de son tissu associatif local» que la Ville a annoncé la mise en place d’un plan d’aide de 520 000€ qui doit permettre aux structures actives dans différents secteurs (culture, jeunesse, animations, sports…) de reprendre leurs activités le plus vite possible et dans des conditions correctes. «Les structures qui encadrent des jeunes ont été prioritairement visées par la Ville de Mons»

Sauver le club de basket

Ce sont les clubs sportifs qui se verront octroyer la plus grande part d’aides, et plus singulièrement le club de basket Belfius Mons Hainaut, qui recevra une aide de 150 000€.

«Le montant octroyé au club de basket se base sur les pertes très importantes encourues par celui-ci. La volonté du Collège communal est de sauver le club phare de la région, étant donné la crise qui s’annonce au niveau du sponsoring et les pertes très importantes subies par le club au niveau de sa billetterie, les matchs ayant été annulés.»

Les 4 clubs évoluant au niveau national recevront une aide plus importante du fait de leurs frais de fonctionnement et des emplois qu’ils représentent. Outre le club de basket, les clubs de foot de D3 amateurs RFCR Symphorinois et RAQM recevront 7 500€ chacun. Le club de balle pelote Villers 2000 recevra lui un montant de 5 000€.

Pour les autres, les écoles de tennis et les écoles de danse recevront 5 000€ chacune. Tout club sportif comptant une école de jeunes recevra 5 000€. Quant aux clubs sans école de jeunes, ils verront la somme de leur subside doublée pour 2020.

Jeunesse, culture, fête et patrimoine

En dehors du secteur sportif, les comités des fêtes recevront chacun une aide exceptionnelle de 2 500€ en plus de leur subside annuel. La même aide sera octroyée aux comités de gestion des salles CALVA afin de faire face aux coûts énergétiques non compensés par des locations.

Pour les associations du secteur de la jeunesse et de la culture, le subside qu’elles reçoivent en 2020 sera doublé. Cela concerne aussi les chorales.

L’ASBL Patrimoine et Traditions de Messines recevra une aide exceptionnelle de 2 500€ en plus de son subside annuel et de celui octroyé dans le cadre de l’organisation de la 400e édition, il en sera de même pour les Feux de la Saint Jean.

Le refuge pour animaux «L’Arche de Noé» recevra une aide exceptionnelle de 2 500€, vu la chute des dons et les charges qui ont continué à affluer durant le confinement.