Coronavirus: où en est-on en Wallonie picarde?

Cette semaine, on ne parle pas de rebond, mais le Covid rôde toujours.

Ces jours-ci, on a évoqué des cas de Covid-19 dans diverses écoles de Wallonie picarde. Donc c’est clair, le coronavirus n’a pas disparu. Certes, il ne se renforce pas, loin de là, mais il ne disparaît pas.

Après des semaines à plus de 100 nouveaux cas (et parfois bien plus que 100), on était tombé à 19 nouveaux cas durant la semaine du 29 mai au 5 juin. La semaine suivante, on était à 24, et pour la semaine qui vient de s’écouler à 26… Pas une recrudescence, certes, mais on attend avec impatience la chute finale du Covid-19.

Encore une fois, parmi ces 26 cas, la moitié est signalée à Mouscron. On recense 3 cas à Estaimpuis et Tournai, 1 à Ath, Brugelette, Enghien, Frasnes, Lessines, Comines, Brunehaut.

Signalons aussi, c’est plus réjouissant, qu’il n’y a eu aucun nouveau cas ces deux dernières semaines à Belœil, Bernissart, Chièvres, Ellezelles, Flobecq, Antoing, Celles, Mont-de-l’Enclus, Pecq, Rumes.