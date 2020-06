Disney+ en Belgique: la date de lancement est enfin connue

Le service de streaming arrivera bientôt chez nous, plombé par une faille qui ternira le catalogue.

C’est la fin d’un long suspense. Le service de streaming Disney+ sera disponible en Belgique dès le 15 septembre 2020. Prix: 6,99€ par mois, 69,99€ par an.

Deux fois moins cher que Netflix, la plate-forme n’est pas un concurrent direct du leader mondial. Destiné en priorité aux familles, le catalogue des films et des séries est articulé autour de 5 piliers: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic.

C’est une sélection lisse et grand public, qui mise sur les classiques et une poignée d’exclusivités, comme The Mandalorian, la première série TV ancrée dans l’univers de Star Wars.

Comme c’est le cas en France, Disney+ en Belgique sera plombé par l’obligation de respecter la chronologie des médias. Concrètement, trois années sépareront la sortie d’un film Disney au cinéma de son intégration au catalogue de streaming.

Exemple: sorti dans les salles belges en décembre 2019, Star Wars L’ascension de Skywalker ne pourra pas intégrer le catalogue belge de Disney+ avant décembre 2022 (+3 ans).