Marc Van Ranst pour le port du masque obligatoire dans les magasins

Le virologiste Marc Van Ranst estime que les masques devraient devenir obligatoires dans les grands magasins et les boutiques, a-t-il indiqué sur Twitter. «Hautement recommandé ne fonctionne clairement pas».

Van Ranst affirme que le nombre de personnes dans les grands magasins et les boutiques augmentera progressivement au fil des jours. Comme il n’est pas toujours possible de garder une distance de 1,5 mètre, il soutient que le port du masque devrait être obligatoire.

