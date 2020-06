Communauté germanophone: le budget 2020 en déficit de 47 millions d’euros

Les parlementaires germanophones, ont approuvé lundi soir, majorité contre opposition, la première adaptation budgétaire 2020. Contrairement à ce qui était initialement prévu, le budget ne sera pas à l’équilibre mais présentera un déficit avoisinant les 47 millions d’euros.

Alors qu’à la fin du mois d’avril Oliver Paasch avait expliqué que les pronostics n’étaient pas bons et que le bureau du Plan parlait d’une récession de 8%, les paramètres se sont dégradés. «Aujourd’hui, on avance un chiffre de 10,6% ce qui ferait une diminution des recettes, pour les deux années à venir, de 42 millions d’euros», insiste le chef du gouvernement.

Malgré ces diminutions, le gouvernement a expliqué qu’il n’entendait pas procéder à des coupes drastiques dans les budgets. Que du contraire, toutes les augmentations budgétaires qui avaient été prévues resteront d’application. Le gouvernement prévoit par exemple de doubler ses investissements en matière d’infrastructures ou a encore décidé d’une aide supplémentaire accordée aux familles en difficultés. Une vision que ne partage pas l’opposition qui a unanimement souligné que le coronavirus n’est pas à l’origine des problèmes financiers structurels de l’entité fédérée.

Jérôme Franssen, du CSP, a entre autres regretté l’augmentation des investissements en matière d’infrastructures. «On passe de 9 à 20 millions. Avec ces moyens on aurait pu préparer l’avenir: renforcer le système des soins de santé, évoluer en matière d’environnement...», a regretté l’élu.

De son côté, Michaël Balter (Vivant), a déploré des mesures d’aide qui n’ont pas d’effet à long terme sur la relance de l’économie, le Belge étant un bon épargnant. «Une économie ne peut pas vivre uniquement d’aides publiques», a estimé le député, qui aurait aimé plus de détails concernant les mesures d’aide envisagées. De leur côté, les écologistes auraient, eux aussi, souhaité des mesures d’aide plus ciblées. «On est tous d’accord pour dire que l’horeca a particulièrement souffert mais plutôt qu’une indemnité fixe, comme le fait déjà la Wallonie, pourquoi ne pas avoir opté pour des mesures plus ciblées? Le gouvernement a découvert récemment le système des chèques à dépenser dans les commerces locaux», a regretté Freddy Mockel qui a indiqué qu’Ecolo s’opposerait à cette adaptation budgétaire comme il l’avait fait en décembre pour le vote du budget.