Début du procès de Maikel Etta, accusé de meurtre: l’homme avait donné plusieurs versions quant à la raison de sa venue chez la victime

Cet homme de 21 ans est accusé d’avoir tué, à coups de couteau et de marteau, Laura Maria Berzigheanu, une jeune prostituée de 19 ans.

La juge d’instruction et les enquêteurs ont exposé, lundi après-midi, devant la cour d’assises de Bruxelles, que l’accusé, Maikel Etta, avait changé plusieurs fois de version au cours des interrogatoires, concernant la raison pour laquelle il s’est rendu chez la victime le 23 mai 2018. Cet homme de 21 ans est accusé d’avoir tué, à coups de couteau et de marteau, Laura Maria Berzigheanu, une jeune prostituée de 19 ans. Celle-ci avait reçu l’accusé chez elle, rue des Platanes à Etterbeek. Elle l’avait déjà reçu une première fois l’avant-veille. Maikel Etta a affirmé qu’il avait demandé à la victime de le rembourser en partie parce que la première prestation avait été plus courte que prévu, que celle-ci avait refusé et qu’il s’était alors emporté et l’avait tuée.

«Maikel Etta va donner, au cours de l’enquête, trois versions différentes», a exposé la juge d’instruction. «Il y a cette affirmation selon laquelle il s’est rendu chez elle le mercredi pour récupérer l’argent du lundi. Il y a celle selon laquelle il voulait récupérer les 150 euros qu’il venait de payer pour la seconde prestation, et il y a la version selon laquelle il voulait juste récupérer 50 euros. La cohérence dans l’explication de fond n’y était pas», a déclaré la juge.

La magistrate et les enquêteurs ont également évoqué l’enquête de téléphonie, qui montre que de nombreux contacts téléphoniques ont eu lieu la veille des faits entre l’accusé et son ex-petite amie.

Durant son interrogatoire par la cour lundi matin, l’accusé a contesté toute intention homicide. Il a déclaré qu’il avait pris un deuxième rendez-vous avec la victime parce qu’il souhaitait la revoir et qu’il avait trouvé du réconfort auprès d’elle, après la rupture avec sa petite amie Sarah. Il a affirmé que ce n’est qu’ensuite qu’il a pensé à demander à la victime de le rembourser partiellement pour la prestation de l’avant-veille, considérant que la somme de 150 euros qu’il avait payée était finalement trop élevée vu la courte durée de l’acte sexuel.

Selon lui, Laura Maria Berzigheanu a refusé de le rembourser et l’a insulté. Il a dit avoir ressenti la même humiliation que son ex-petite amie lui avait fait subir et être entré «dans une rage énorme». Il a déclaré avoir sorti un couteau de type canif de son sac et l’avoir poignardée sans plus se contrôler, puis lui avoir donné des coups de marteau pour «abréger ses souffrances».

Maikel Etta avait ensuite fouillé l’appartement à la recherche d’objets à voler. Il avait fui en emportant un portefeuille, une console de jeux, des vêtements, des clés et d’autres objets.

Le compagnon de la victime, qui attendait dans les environs avant de pouvoir rentrer chez lui, avait interpellé Maikel Etta voyant qu’il avait du sang sur les mains et qu’il portait sa veste. Une bagarre s’était produite entre les deux hommes. Une patrouille de police, alertée par la rixe, était intervenue et, sur base des déclarations du compagnon de Laura Maria Berzigheanu, avait ensuite fait la macabre découverte.

Le procès se poursuivra mardi.