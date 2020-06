Trump ouvre la porte à une rencontre avec Maduro pour négocier son départ

Donald Trump a laissé entendre qu’il n’avait pas beaucoup confiance en Juan Guaido, reconnu comme le président par intérim du Venezuela par Washington.

Le président américain Donald Trump a précisé lundi que s’il était prêt à rencontrer son homologue vénézuélien Nicolas Maduro, ce ne serait que pour négocier son départ, après avoir minimisé le poids de son opposant Juan Guaido, pourtant reconnu comme président par intérim du Venezuela par Washington.

«Maduro voudrait qu’on se rencontre. Et je ne suis jamais opposé aux rencontres -vous savez, je me suis rarement opposé à des rencontres», a-t-il déclaré lors d’un entretien publié par le site d’information Axios dimanche. «Je dis toujours, on ne perd pas grand-chose à se rencontrer. Mais pour le moment, j’ai décliné».

Selon Axios, durant l’interview, qui a été réalisée vendredi, M. Trump a laissé entendre qu’il n’avait pas beaucoup confiance en M. Guaido, expliquant notamment que la reconnaissance de sa légitimité par Washington n’avait pas «eu une grande signification, d’une façon ou d’une autre».

«Contrairement à la gauche radicale, je me battrai toujours contre le socialisme et avec le peuple vénézuélien. Mon administration a toujours été du côté de la liberté et contre le régime d’oppression de Maduro. Je ne rencontrerais Maduro que pour discuter d’une chose: un départ pacifique du pouvoir», a-t-il précisé lundi matin dans un tweet, sans faire mention de Juan Guaido.

Unlike the radical left, I will ALWAYS stand against socialism and with the people of Venezuela. My Admin has always stood on the side of FREEDOM and LIBERTY and against the oppressive Maduro regime! I would only meet with Maduro to discuss one thing: a peaceful exit from power!