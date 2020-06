David remporte Top Chef: un premier étoilé couronné

David Gallienne est le 1er chef étoilé à remporter «Top Chef». Et il donne aussi une 1re victoire à Hélène Darroze.

Le suspense – du moins pour ceux qui n’ont pas été «spoilés» par les infos qui circulent depuis cinq jours sur les sites français – est levé: c’est David Gallienne, le chef étoilé de la brigade d’Hélène Darroze, qui a remporté cette 11e saison de Top Chef.

Son menu, classique mais avec des touches exotiques – l’araignée de mer et la seiche, voyage de l’Italie à l’Indonésie; le coquelet fermier aux saveurs d’Orient; le sablé au beurre de mon enfance, choux-fleurs au parfum des îles – a remporté 56,41% des voix du jury composé par 100 bénévoles de la Croix Rouge. Le vote des chefs (Michel Sarran et Philippe Etchebest ont donné 5 points à chacun, Hélène Darroze 6 à David et 4 à Adrien, Paul Pairet a fait l’inverse) n’a eu aucune influence, les deux candidats étant à égalité.

Adrien, qui avait un menu plus original – crevette cocktail; pressé de veau grand-mère, betterave fumée, raviole au comté, jus corsé; Chocologie – s’est un peu loupé sur le plat principal et a par contre réalisé un dessert surprenant, sur la thématique de l’écologie.

Plagiat ou pas plagiat?

Après la diffusion de la finale la semaine dernière en France, David a été accusé d’avoir plagié l’entrée de son menu sur celle de Xavier Pincemin, gagnant de Top Chef 2016. Ce à quoi David a répondu sur Sud Radio: «Il y avait de la mozzarella dans ses préparations. On est sur des recettes complètement différentes, même si dans l’interprétation, il y a de grosses similitudes. C’est des plats qui sont différents, avec une émotion différente, moi je racontais le thème du voyage.»

Il compte investir les 56 410€ gagnés dans son restaurant, Le jardin des plumes, à Giverny.

Nous aurions aimé vous proposer l’interview de David, mais il ne répondait à la presse écrite que par mail. Nos questions envoyées vendredi passé sont toujours sans réponse ce lundi soir…

Pour vous consoler, voici celle qui se trouve sur la page Facebook de l’émission.