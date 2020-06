Énergies renouvelables: un projet belge primé par l’Europe

En Belgique, ce sont notamment des achats groupés d’installations photovoltaïques qui ont été organisés via ce projet. Maniquet

Un projet belge et mené dans six pays européens, a été récompensé ce matin par la Commission européenne. Il a permis 129 millions d’euros d’investissement dans les énergies renouvelables.

Son nom? Clear 2.0. Son objectif? Populariser les énergies renouvelables dans les foyers en accompagnant les citoyens dans le choix et l’achat de technologies vertes tout en les conseillant pour réduire leur consommation.

Coordonné par Test-Achats qui a fédéré d’autres associations de consommateurs dans ce projet, Clear 2.0 a séduit la Commission européenne qui lui décerne ce mardi son 1er prix dans la catégorie «Engagements citoyens» dans le cadre du «Prix européen de l’énergie durable».

250 gigawatts-heure d’énergie renouvelable

«Ce projet, qui a débuté en 2017 et s’achèvera début 2025, vise à stimuler les consommateurs à investir ans les énergies renouvelables», explique Giorgia Caroli, qui a mené le projet pour Test-Achats. Projet auquel ont prix part des associations de consommateurs italienne, slovène, espagnole, portugaise et Tchèque et qui a été financé par l’Union européenne dans le cadre de son programme «Horizon 2020».

Le projet a débuté par une vaste enquête visant à connaître les difficultés qui freinent les investissements des consommateurs dans les énergies renouvelables, indique Giorgia Caroli. Réponse: le manque de connaissance des technologies existantes; un déficit de confiance dans ces technologies, les installateurs et le service après vente; le prix.

«Nous avons donc d’abord largement informé, avec la publication de plus de 100 articles et réalisé des tests de différentes technologies (photovoltaïque, batterie, etc.).»

Parallèlement, dans chaque pays, des familles ont été monitorées pendant un an et demi afin de déterminer leurs habitudes de consommation et les coacher pour qu’elles acquièrent des comportements économiseurs d’énergie.

Enfin, ultime étape, des achats groupés pour installations de production d’énergie renouvelable ainsi que la négociation de garanties étendues ont été réalisés.

Bilan? Dans les six pays engagés dans le projet Clear 2.0, 50 000 personnes se sont inscrites dans les procédures d’achats groupés et 29 000 ont effectivement investi dans une installation.

«Au total, cela représente 129 millions d’euros d’investissement et 250 gigawatts heure d’énergie verte», note Giorgia Caroli.

En Belgique, ce sont un peu moins de 5 000 foyers qui se sont équipés en panneaux photovoltaïques via un achat groupé. «Mais on sait que d’autres familles qui avaient pris des renseignements ont aussi investi de leur propre côté», indique Giorgia Caroli.

Le prix a été remis ce matin dans le cadre de la semaine européenne (22 au 26 juin) de l’énergie renouvelable.