La chaussée d’Antoing fermée plus longtemps que prévu à Tournai

Prévue fin juin, la réouverture de la chaussée d’Antoing ne devrait pas avoir lieu avant le 1er septembre. Le Covid est passé par là, mais pas que...

Les travaux de dédoublement du rieu de Barges entamés du côté de la rue Thomas Becket seront prolongés de quelques semaines. C’est en tout cas ce qu’a annoncé la firme Galère Bam SA, mandatée par la Province de Hainaut qui a en charge cet important chantier. Ce dernier, comme la plupart des travaux programmés durant cette période, a été impacté par la crise sanitaire, mais pas que…

Comme nous le précisait le président du Conseil provincial, Armand Boite, des travaux d’égouttage pris en charge par la Ville et Ipalle prennent un peu plus de temps que prévu en raison de la découverte, notamment de pertuis non répertoriés dans le sous-sol. La Province a également appris récemment qu’une demande avait été introduite par la SWDE afin de profiter de ces travaux pour poser une nouvelle conduite d’eau.

Si bien que la» libération» de la chaussée d’Antoing, prévue fin juin, devra être reportée de quelques semaines. Un arrêté de police a été rédigé dans le sens d’une réouverture le premier septembre prochain cependant, la Province se veut optimiste en envisageant la clôture de cette première phase du dédoublement un peu avant la fin août. Mais comme chacun sait, en matière de chantier public (et privé aussi d’ailleurs), mieux vaut être prudent lorsqu’un calendrier est établi. Ce dernier pouvant également être tributaire de la météo…