Fort de son succès électoral, le président serbe se prépare à parler du Kosovo

Le président Aleksander Vucic a désormais la voie plus libre pour s’atteler à cette question très sensible.

Fort du tsunami de son parti aux législatives, le président serbe Aleksandar Vucic entame lundi une série d’entretiens destinés à tenter de relancer le dialogue avec le Kosovo, au point mort depuis plus d’un an.

Le différend qui oppose Belgrade à son ancienne province méridionale est l’un des conflits territoriaux européens les plus épineux. La Serbie refuse de reconnaître l’indépendance proclamée en 2008 par le Kosovo après la guerre sanglante de la fin des années 1990.

Les législatives en Serbie ont conforté la domination du Parti du progrès serbe (SNS) au pouvoir et le président Aleksander Vucic a désormais la voie plus libre pour s’atteler à cette question très sensible.

Aidé par le boycott d’une partie de l’opposition, le SNS a recueilli plus de 62% des voix, devant son partenaire socialiste dans la coalition sortante, qui a obtenu 10% des suffrages.

Programme chargé

Le président serbe a déjà un programme hebdomadaire bien rempli. Il accueille lundi Miroslav Lajcak, émissaire spécial de l’Union européenne (UE) chargé du dialogue entre Belgrade et Pristina, suspendu depuis fin 2018. Puis, Aleksandar Vucic se rendra en Russie, allié clé sur la question du Kosovo avant de rencontrer les représentants kosovars à la Maison Blanche.

Le président serbe a déjà prévenu que les «jours et les semaines à venir seront difficiles, en particulier en ce qui concerne le Kosovo». Il a néanmoins assuré qu’une reconnaissance de Pristina par Belgrade «ne serait pas un sujet» à Washington. «Nous ne le permettrons pas», a-t-il dit à la presse locale.

Avant Belgrade, Miroslav Lajcak a fait escale à Pristina pour rencontrer le nouveau gouvernement qui a récemment cédé aux pressions occidentales et levé les entraves à l’importation de produits serbes, un obstacle à la reprise du dialogue.

Après l’étape kosovare, l’émissaire européen a estimé que les «conditions étaient désormais réunies» pour la poursuite des discussions. Il s’est refusé à commenter la réunion organisée le 27 juin à la Maison Blanche par l’envoyé de Donald Trump, Richard Grenell.

L’émissaire américain a fait se lever quelques sourcils en Europe en raison de son style iconoclaste et de l’impression qu’il a pu donner de vouloir court-circuiter les efforts européens pour normaliser les relations entre Belgrade et Pristina.

Relations économiques en priorité

Dans un entretien avec le média kosovar Gazeta Express, Richard Grenell a toutefois souligné que la rencontre de Washington se focaliserait sur les relations économiques.

Il a également démenti les spéculations selon lesquelles Donald Trump recherchait un «accord à la va-vite» afin d’améliorer son bilan diplomatique avant les élections américaines.

Une campagne de frappes de l’Otan sur les forces serbes a mis fin à la guerre d’indépendance du Kosovo en 1999, un conflit qui a fait 13.000 morts, en majorité des Kosovars albanais.