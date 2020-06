Suspicion de Covid-19 à l’école de Basse-Wavre: l’enfant a été testé négatif

Mercredi dernier, nous apprenions que l’école Notre-Dame de Basse-Wavre fermait ses sections maternelles et primaires en raison d’un cas très suspect de Covid-19 chez l’un de ses élèves.

Le résultat du test passé par cet élève, scolarisé en quatrième primaire au sein de l’établissement, est connu: il est négatif.

En milieu de semaine dernière, l‘enfant, qui présentait des symptômes laissant fortement penser à une infection au Covid-19, avait été mis en quarantaine, de même que les 500 à 600 élèves des sections maternelles et primaires. Une décision de la direction, appuyée par les services médicaux, qui ne souhaitait prendre aucun risque de transmission à plus grande échelle. D’autant que l’enfant avait développé la maladie environ six semaines auparavant.

Ce lundi, on apprend donc que l’enfant n’est pas infecté par le Covid-19. «On a reçu le résultat ce lundi matin et nous sommes évidemment soulagés que celui-ci soit négatif», réagit la directrice de la section primaire, Roxane Van Cutsem.

Un mail a été envoyé par la direction aux parents d’élèves des sections concernées. Il leur a également été précisé que les classes ne seront pas rouvertes en tant que tel mais que les services de garderie pourront reprendre à partir de ce mardi et jusqu’à la fin de l’année scolaire, le mardi 30 juin prochain. La quarantaine de tous les élèves concernés est également levée.