Netflix bientôt en panne de nouveautés: des chiffres accablants

L’onde de choc du confinement frappera méchamment le catalogue Netflix cet été.

Netflix est le grand gagnant du confinement. Il en sera bientôt le grand perdant. En ligne de mire: un catalogue bientôt sevré de nouveautés. Explications.

En mars, le service de streaming a bénéficié des prémisses du «lockdown» pour recruter des millions de clients sur le fil. Grâce à ce sprint inattendu, le leader mondial a explosé les compteurs et les attentes des analystes: +15,77 millions d’abonnés entre janvier et mars.

Le deuxième trimestre (avril à juin) sous le signe de l’isolement social devrait lui permettre de franchir le cap des 200 millions d’abonnés dans le monde. 200 millions de foyers qu’il faudra «nourrir» avec des nouveaux programmes pour les pousser à renouveler leurs souscriptions. C’est là que le bât blesse sérieusement.

De la quatrième saison de Stranger Things à la deuxième de The Witcher, les tournages de séries et de films accusent de sérieux retard. Les situations sont très différentes d’un pays et d’une production à l’autre.

Exemple: si les studios Netflix de Madrid préparent la cinquième partie de La casa de papel, la production de Sex Education (saison 3) est dans le flou et l’incertitude.

Pour le formuler autrement: Netflix sera bientôt en panne sèche à l’heure d’injecter dans son catalogue des nouveautés et des exclusivités. Ce qui est habituellement sa force de frappe va devenir une faiblesse.

À en croire le planning mis à la disposition de la presse, Netflix ajoutera entre le 22 juin et le 31 juillet seulement… 17 nouveautés : - 7 séries - 6 films - 1 spectacle - 2 documentaires - 1 émission de téléréalité

17 nouveautés en six semaines, c’est loin, très loin de la cadence habituelle. Seules deux saisons attendues tirent leur épingle du jeu: la troisième et dernière de Dark, la deuxième de The Umbrella Academy.

Le 31 juillet, la deuxième saison de The Umbrella Academy va réveiller l’été très, trop calme du catalogue Netflix. CHRISTOS KALOHORIDIS/NETFLIX

Pire, au-delà du 31 juillet, le planning est désormais vide. Netflix se risque à annoncer 5 autres programmes pour une diffusion vague en 2020. Pour 120 autres séries, films, documentaires ou encore spectacles, c’est la mention Upcoming (à venir) qui jette le trouble sur la bonne tenue du catalogue Netflix ces prochains mois.

Les anciennetés à la rescousse

Histoire de cacher cette misère temporaire, le leader mondial du streaming continue de rapatrier d’anciens programmes, des classiques, des séries ou des films déjà diffusés ailleurs.

Voici une sélection de ces prochaines arrivées:

- Daylight (1er juillet), un film d’action avec Sylvester Stallone (1996)

- Emmanuelle (1er juillet), le classique du film érotique français (1974)

- Le masque de l’araignée (1er juillet), un polar avec Morgan Freeman (2001)

- Danger immédiat (1er juillet), un film d’espionnage avec Harrison Ford (1994)

- Toi, moi… et Dupree (1er juillet), une comédie avec Owen Wilson (2006)

Netflix récupère bientôt le film Danger immédiat avec Harrison Ford. Le premier film de la saga, Patriot Games, n’est hélas pas disponible sur la plate-forme. Internet

Évidemment, ce calendrier des sorties n’est pas figé dans le marbre. Il est susceptible d’évoluer et de s’améliorer. C’est ainsi que la cinquième saison de Lucifer devrait bientôt intégrer le planning de l’été.