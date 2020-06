Égalité des sexes et climat: l’Union européenne flinguée par Eurostat

L’égalité des sexes dans l’UE s’est améliorée pour l’accès aux postes de direction, mais les disparités entre hommes et femmes se sont accrues au détriment des femmes sur le marché du travail, et au détriment des hommes dans le domaine de l’éducation, où ils sont plus enclins à quitter l’enseignement prématurément, selon ce rapport annuel. nito - stock.adobe.com

L’Union européenne n’a enregistré que des progrès modérés ces dernières années sur la plupart des 17 objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU. Pire, elle s’est écartée de l’objectif «égalité entre les sexes» et n’a pas enregistré de progrès dans les mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques, selon un rapport d’Eurostat publié lundi.

Resposnabilités familiales

«De plus en plus de femmes sont inactives en raison de responsabilités familiales. Il faudra aussi étudier les conséquences des mois passés pour vérifier si le confinement a détérioré la situation en termes de genres», a souligné le commissaire Paolo Gentiloni, en charge de la mise en œuvre européenne des ODD. Ce thème «doit prendre plus de place» dans les recommandations que la Commission adresse chaque année aux États membres, a-t-il insisté.

De plus en plus de femmes sont inactives en raison de responsabilités familiales.

Quant à l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, il s’est réduit de 1,2 point de pourcentage ces cinq dernières années, mais le salaire horaire brut des femmes était toujours en moyenne de 14,8% inférieur à celui des hommes dans l’UE en 2018.

Climat: progès insuffisants

Autre sujet de préoccupation du rapport: l’insuffisance des résultats dans le lutte contre le changement climatique, et en particulier sur le recul des émissions de gaz à effet de serre. Ces dernières ont certes régressé de 20,6% entre 2003 et 2018 par rapport au niveau de 1990, mais la réduction n’était que de 2,7% entre 2013 et 2018. Insuffisant pour espérer atteindre l’objectif de -40% d’ici 2030, selon Eurostat.

«Courageuse, mais...»

«L’Union européenne a été très courageuse dans ses propositions et ses mesures, elle est d’ailleurs à la pointe du combat, mais les résultats restent insuffisants et le changement climatique se fait toujours sentir», concède M. Gentiloni. Il y voit une raison de «renforcer notre engagement» à travers le Pacte vert européen proposé par la Commission. Ce pacte fixe à l’UE un objectif de neutralité carbone pour 2050, tandis que la Commission ambitionne pour 2030 une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 50% à 55% par rapport à 1990, une ambition que le Parlement européen veut encore augmenter.

Autres secteurs: progrès lents et modérés

Concernant les autres objectifs de développement durable, les progrès les plus importants ces cinq dernières années ont été constatés pour l’objectif «paix, justice et institutions efficaces».

De bons progrès, bien que nettement plus lents, ont été enregistrés dans la lutte contre la pauvreté, la santé et le bien-être, la lutte contre la malnutrition et celle pour le travail décent et la croissance économique.

Huit autres objectifs n’ont enregistré que des progrès modérés tandis que pour deux autres - eau propre et vie aquatique -, l’absence de statistiques ne permet pas d’établir des tendances générales.

La Commission européenne a l’intention de mettre les objectifs de développement durable au cœur de l’examen annuel des budgets européens.