Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce lundi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce lundi 22 juin.

Chimay: un patient de 104 ans guéri du Covid

Un habitant d’Olloy-sur-Viroin a vaincu le Covid-19 à 104 ans. À Chimay, l’unité Covid est fermée. C’est l’heure du bilan de la crise.

Maggie De Block n’a aucunement l’intention de démissionner

En dépit des critiques dont elle fait l’objet au sujet de la gestion de la crise sanitaire du coronavirus, la ministre de la Santé, Maggie De Block (Open VLD), indique ne pas avoir eu l’intention de démissionner.

Corposana ferme à cause du Covid: «C’est un échec, il faut assumer»

Le centre Corposana, à Saint-Georges, va mettre la clé sous la porte après six années de sport et de bien-être. La faute au Covid-19. Avec 17 000€ de loyer mensuel et une absence de rentrée financière durant près de 4 mois, «soit on reprenait à 100%, soit pas du tout».

À Jodoigne, une maison de repos sort petit à petit de l’enfer blanc

Benoît Naveau, directeur de la maison de repos Le Clair Séjour, à Jodoigne, a vécu un mois d’avril de cauchemar. Il a retrouvé le sourire.

Un employé sur 10 continue à télétravailler

Bien que les entreprises puissent à nouveau accueillir leurs collaborateurs sur le lieu de travail, le télétravail reste largement de mise, 10,33% des employés recourant toujours à ce mode de fonctionnement fin mai, selon le spécialiste des ressources humaines Attentia.

Que vont devenir les grands feux qui n’ont pas été allumés cet hiver?

Ils auraient dû brûler en mars, mais le coronavirus et le confinement en ont décidé autrement. Que vont devenir ces grands feux? Qu’en est-il de la sécurité? Petit tour d’horizon.

L’OMS enregistre un nouveau record de contaminations en 24h

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a fait état dimanche d’une augmentation de 183 020 cas de Covid-19 en 24 heures, soit un record quotidien mondial.

La France fête la musique sans trop de précautions

Oubliés distanciation et gestes barrière... Des milliers de Français ont profité ce dimanche de la Fête de la musique pour se rassembler et danser dans les rues, malgré un nombre d’événements restreints et les restrictions sanitaires, un relâchement jugé coupable par certains.

Après Dimitrov, Coric également positif au Covid-19 à l’Adria Tour

Le Croate Borna Coric a annoncé lundi qu’il a été testé positif au Covid-19, un jour après une annonce semblable du Bulgare Grigor Dimitrov. Les deux joueurs s’étaient affrontés samedi à l’Adria Tour.

