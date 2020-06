Dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce lundi

Un objet collector en émail et en or pour la bonne cause, une statue namuroise de Léopold II remise en question, les confidences du finaliste de l’E-Pro League: voici une sélection de dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce lundi.

1. Namur: une manif et une pétition pour déboulonner Léopold II

Une vingtaine de personnes se sont réunies dimanche après-midi sur la place d’Armes pour donner écho au mouvement Black Lives Matter. Le parti socialiste de lutte, à l’initiative du rassemblement, a annoncé le lancement d’une pétition sur la statue de Léopold II.

2. Des gouttes d’eau «Orval» en émaux pour la bonne cause

Pour la quatrième fois, le sigle «Orval» doré à l’or 21 carats va apparaître officiellement sur le fond d’émail craquelé d’un objet en émaux de Longwy. Ce quatrième objet est une goutte d’eau d’exception. Un objet «collector» car produit en 1500 unités numérotées. Une initiative pour améliorer le bien-être des patients en soins palliatifs.

3. Billetterie des Grottes de Han: les commerçants passent à l’action

Des commerçants, restaurateurs et riverains ont saisi un avocat. Ils veulent un retour de la billetterie des Grottes au centre du village. «Nous sentons que nos revendications ne font pas bouger le schmilblick. Alors, nous avons décidé de prendre un avocat», commente un restaurateur.

4. À Jodoigne, une maison de repos sort petit à petit de l’enfer blanc

Benoît Naveau, directeur de la maison de repos Le Clair Séjour, à Jodoigne, a vécu un mois d’avril de cauchemar, avec dix-sept cas positifs, parmi lesquels douze membres du personnel soignant. Il a retrouvé le sourire, comme les pensionnaires.

5. Comment endiguer la vague de saletés à Ath?

Les délinquants «environnementaux» sévissent partout et dans tous les registres à Ath. Le seul langage de la répression est-il compréhensible? La Ville élabore un plan local de propreté. La tâche est immense. La population peut suggérer des actions.

6. Corposana ferme à cause du Covid: «C’est un échec, il faut assumer»

Le centre Corposana, à Saint-Georges, va mettre la clé sous la porte après six années de sport et de bien-être. La faute au Covid-19. Avec 17 000€ de loyer mensuel et une absence de rentrée financière durant près de 4 mois, «soit on reprenait à 100%, soit pas du tout».

7. L’école se fait dans une cabane, à Froidchapelle

Délocaliser l’enseignement et sortir de la classe, c’est le pari osé par l’école communale de Froidchapelle, et de sa section maternelle. «Les enfants d’aujourd’hui ne sont plus ceux d’hier et donc ces enfants qui sont tout le temps devant un écran ont un besoin vital de bouger», explique Isabelle Balestin.

8. Absynthe Minded, très libres

Plus rock et plus electro, le dernier album des Belges d’Absynthe Minded reflète un groupe libéré de toute étiquette. Interview.

9. Rego a failli offrir un second titre d’E-Pro League à l’Excel

Anthony Rocchetti s’est incliné en finale d’E-Pro League contre le représentant de Charleroi. Sans regret face à un adversaire plus fort sur un match. Interview.

10. Pour défendre Longwy, ils avaient volé la Coupe de France en 1979

En 1979, quatre sidérurgistes du bassin de Longwy avaient dérobé la Coupe de France à Nantes afin qu’on parle de leur combat. Pari gagné! Le sujet fait la Une de tous les journaux du pays tandis que les JT de TF1 et Antenne 2 y consacrent plusieurs minutes. Evocation.

