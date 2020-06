Un homme entre la vie et la mort après un coup de couteau

Un homme est dans un état critique après avoir reçu un coup de couteau la nuit dernière suite à un litige financier.

Un homme a été grièvement blessé dans la nuit de dimanche à lundi après avoir reçu un coup de couteau à proximité du cœur, a indiqué le parquet de Namur.

Les faits se sont produits entre 1h30 et 2h du matin à Dinant. Le point de départ est un litige financier entre deux personnes âgées d’une vingtaine d’années.

D’après les premiers éléments, l’auteur des faits devait rembourser une caution locative à la victime. Il s’agissait d’une somme de 400 euros qui était réclamée de manière insistante par la victime, ce qu’elle a encore fait dimanche soir.

L’auteur des faits en a eu «ras-le-bol», d’après le parquet, et s’est rendu au domicile de la victime dans le centre de Dinant. L’entrevue s’est mal déroulée. L’auteur des faits a alors sorti un couteau et l’a planté dans le côté gauche de la victime.

Des témoins ont assisté à la scène et ont tenté de retenir l’auteur des faits mais il a réussi à s’enfuir pour se réfugier chez lui. La police s’est rendue à son domicile et l’a appréhendé alors qu’il était caché dans le grenier. Le dossier a été dirigé à l’instruction et une demande de mandat d’arrêt a été requise. Les faits, qui ont été filmés, ont été qualifiés par le parquet de tentative d’assassinat mais pourraient être requalifiés en tentative de meurtre selon ce que l’enquête déterminera.

Quant à la victime, elle a été prise en charge médicalement. Le jeune homme a dû subir une intervention chirurgicale durant la nuit. Il était toujours en vie ce lundi matin mais dans un état jugé critique.