Chelsea s’impose à Aston Villa et fait un pas de plus vers la Ligue des Champions

Chelsea a fait une excellente opération dans la course à la Ligue des champions, malgré un départ un peu poussif, sur le terrain d’Aston Villa qui n’a pas proposé grand-chose pour un club qui doit encore se sauver.

Chelsea a réussi à renverser le mal classé Aston Villa (2-1), dimanche, pour la 30e journée de Premier League.

Ce succès, acquis sans Michy Batshuayi qui n’était pas sur la feuille de match, bonifie le nul entre Tottenham et Manchester United (1-1), ainsi que la défaite de Sheffield, permettant aux Blues, 4e et qualifiés virtuels pour la C1, d’avoir 5 points d’avance sur les Red Devils et Wolverhampton, 7 sur les Blades et 9 sur les Spurs.

De leur côté, les Villans (sans Bjorn Engels, blessé), qui n’avaient pu faire mieux qu’un triste 0-0 mercredi pour la reprise de la Premier League, restent 19e et relégables, mais à seulement une longueur du maintien.

Bien que rapidement dominateurs, les hommes de Frank Lampard ont eu du mal à créer réellement le danger, la faute à un manque de vitesse dans les transmissions, bien compréhensible après 3 mois d’inactivité.

Ils se sont même fait surprendre un peu avant la pause sur un centre anodin, le défenseur Kortney Hause marquant en deux temps après un beau réflexe de Kepa et au milieu d’une défense un peu amorphe (1-0, 43).

Toujours de bonnes intentions en 2e mi-temps

Les Blues ont gardé leurs bonnes intentions de la première période, ajoutant un peu de rythme, et ont logiquement fait craquer par deux fois en deux minutes la défense de Villa.

C’est d’abord Christian Pulisic, rentré 5 minutes plus tôt, qui a égalisé sur un bon centre fuyant de Cesar Azpilicueta (1-1) à l’heure de jeu. Et Olivier Giroud, une nouvelle fois titulaire après une bonne série de matches avant la trêve forcée, a donné une victoire importante.

Déjà impliqué dans la construction du mouvement, Giroud a reçu la balle dos au but dans la surface mais il a réussi à se retourner et sa frappe légèrement déviée, a pris à contre-pied Oerjan Nyland (1-2, 62e).

De 1-0 à 1-2 en 2? minutes à peine grâce à @cpulisic_10 et @_OlivierGiroud_ 🔥#AVLCHE pic.twitter.com/mJuyFqTKPW — VOOsport (@VOOsport) June 21, 2020

Chelsea aura ensuite deux matches plus relevés, avec la réception de Manchester City, le dauphin de Liverpool, puis un déplacement à Leicester, qui le devance de 3 points et où il pourrait jouer une place sur le podium.