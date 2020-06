Examens d’entrée mode d’emploi

Il existe plusieurs types d’épreuves d’admissions pour poursuivre des études supérieures sans CESS, selon les études que l’on veut suivre.

Ces sont les Hautes écoles qui organisent les examens d’admissions, selon leurs propres critères.). Sa réussite ne permet que l’inscription aux études dans l’établissement où il s’est déroulé.

LES UNIVERSITÉS

Les universités qui organisent un examen pour les futurs ingénieurs civils organisent également des examens d’admission, pour les personnes qui n’ont pas de CESS, soit l’ULiège, UMons, UCLouvain et ULB. Il y a des épreuves de français, de math et de langues modernes, des lectures à choisir dans une liste, et trois cours à présenter dans la liste suivante: histoire, géographie, physique, chimie, biologie, sciences économiques et latin.

Il y a deux sessions par an: en juin et en août. Cet examen seul ne donne pas accès aux études d’ingénieur, qui exige de passer en plus les épreuves spécifiques (en juillet ou septembre), ni de médecine (concours en août et septembre cette année).

Une centaine de personnes passent cet examen d’admission à l’ULB par session. À Liège, on tourne autour des 60 élèves par an, et à Mons 40.

À Mons, où la session de juin 2020 a été annulée à cause du Covid-19, on constate qu’à côté des étudiants belges qui n’ont pas obtenu leur diplôme de l’enseignement secondaire, il y a un grand nombre d’étudiants hors UE qui n’ont pas d’équivalence qui donne accès aux études universitaires.

À Liège, sur les 61 étudiants qui ont passé l’examen d’admission 2019, 14 l’ont réussi… Mais seulement quatre se sont inscrits à l’ULiège, car certaines Hautes écoles de la région, comme Helmo, envoient les étudiants passer l’examen à l’université pour les admettre chez eux.

Et la question idiote: est-ce qu’un jour, le sacro-saint CESS sera réclamé aux personnes possédant un bac ou un master? Non, même dans la fonction publique, c’est le diplôme supérieur qui fait loi, selon le Selor. Le bureau de sélection de l’administration fédérale ajoute que pour certaines fonctions (agents pénitentiaires et organisations bruxelloises), le CESS est requis. Dans ce cas, l’examen d’accès au supérieur réussi est considéré comme équivalent, avec une validité de cinq ans. Et certaines personnes préfèrent passer par cette voie plutôt que de tenter le jury central pour avoir le diplôme de secondaire.

INFIRMIÈRE ET SAGE-FEMME

Pour suivre les études d’infirmière et sage femme sans diplôme secondaire, c’est la Fédération Wallonie-Bruxelles qui délivre le laisser-passer.

L’examen d’admission est un jury, sur le modèle du jury central (pour obtenir le diplôme de secondaire), mais en questionnant les étudiants sur des sujets en rapport direct avec leurs futures études: français, math, bio, chimie, physique.

Alice n'a pas voulu s’y casser les dents: «C’est difficile de voir la matière par soi-même, sans l’aide d’un prof.» La jeune femme de 35 ans a décidé de passer son CESS via l’enseignement de promotion sociale, à raison d’un jour de cours par semaine. Son histoire montre qu’elle a la force de caractère pour y arriver. «J'ai arrêté l’école en 5e rénové, à cause de problèmes familiaux. Puis j’ai travaillé pendant dix ans dans l’horeca.»

À la naissance de son fils, elle quitte l’horeca pour avoir des horaires plus compatibles avec une vie de famille. «J’ai suivi une formation à la Mirena à Namur pour être vendeuse, mais ce n'était pas pour moi. Un jour, mon manager m’a poussé à vendre à une dame très âgée un smartphone pas du tout adapté à son profil! C’est cette dame qui m’a dit que je devais travailler dans le milieu médical.»

Alice s’engage alors dans des études d’aide soignante, accessibles sans CESS, après un test d’accès. Son diplôme lui permet de travailler aujourd’hui en maison de repos.

Dans le cadre d’un projet 600, elle suivra ses études d’infirmières, financées par les employeurs. «L’État finance mon remplacement pendant les quatre ans d’étude. En échange je dois retourner en maison de repos pendant les vacances scolaires... et réussir mes études.» Un challenge qu’elle est prête à relever.

Une seule session jurys paramédicaux cette année, en août. Renseignements sur le site de la FWB: http://enseignement.be/index.php?page=28306&navi=4689