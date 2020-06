Aie, ça cale pour Humblet à Solières que Schenk attaque devant Sporta…

Damien Humblet n’est pas encore à Solières. Wiltz attend un coup de fil de Solières. Lucas Schenk attend, lui, son dû.

On pensait le double transfert de Damien Humblet et de Christopher Verbist entériné dans le sens Wiltz-Solières. Mais manifestement, il n’en est encore rien. Du moins en partie. Car si cela vient à peine de s’arranger pour l’ancien joueur de Charleroi, libéré par Wiltz ces dernières heures, ce n’est par contre pas encore le cas pour le Couthinois. Étrange alors que l’annonce a été officialisée le 7 mai dernier.

Du coup, qu’est-ce qui cloche? Comme s’il s’agit d’un transfert international, il faut qu’un accord intervienne entre les deux fédérations. Mais comme les deux joueurs étaient encore sous contrat au Grand-Duché du Luxembourg, un an pour Verbist et deux pour Humblet, il fallait, aussi, parallèlement à ça, l’accord du club luxembourgeois promu en D1. Un accord qui vient d’intervenir pour Verbist mais qui n’est pas encore tombé. Il faudra, en l’état actuel, que le fils d’Eddy s’acquitte d’un montant fixé par le club. Lequel refuse de le laisser filer ainsi. En filigrane, on sent que son départ n’a pas fait plaisir là-bas. En clair, il semble qu’on attende un coup de fil d’un dirigeant soliérois. Dirigeants auxquels on reproche de ne même pas s’être manifestés pour annoncer l’intention de rapatrier Damien Humblet. Et tant que le club luxembourgeois n’a pas cet appel, il ne compte tout simplement pas donner son feu vert dont la fédé a besoin pour le libérer…

Un autre dossier va inquiéter Solières dans les prochaines semaines. Celui qui concerne Lucas Schenk. L’ancien avant, qui a, lui, fait le chemin inverse de Solières à Wiltz en mai dernier, était arrivée l’hiver dernier en provenance de Hasselt avec un contrat semi-professionnel. Un contrat que, malgré la crise liée au Covid, Solières doit lui honorer, c’est la loi, jusqu’au 30 juin 2020 à raison de quelque 1000€ bruts/mois. Las, le club hutois n’a payé que 300€ jusqu’ici. Ce qui a poussé Lucas et son clan, ces dernières heures, à porter réclamation devant Sporta, le fameux syndicat des joueurs.

Un risque pour Solières? À long terme, oui, si le club hutois ne devait pas s’acquitter du montant dû. Il pourrait se transformer en dettes fédérales. Mais on n’est pas encore là du tout car on sait que cette procédure est très longue…