Bilans, mesures, faits marquants: le point sur la pandémie dans le monde

Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19.

Frontières rouvertes en Espagne

Le trafic a repris dimanche entre la France et l’Espagne qui a rouvert sa frontière en mettant fin à un confinement de près de 100 jours pour enrayer une épidémie ayant fait plus de 28.300 morts dans ce pays. Les arrivants ne sont plus tenus d’observer une quarantaine de 14 jours.

Les Espagnols eux-mêmes ont pu quitter leur région pour retrouver des proches qu’ils n’avaient plus vus depuis le 14 mars.

Le Portugal a toutefois préféré attendre le 1er juillet pour ouvrir sa frontière terrestre avec l’Espagne.

Plus de 460.000 morts

La pandémie a fait au moins 464.423 morts dans le monde depuis que la Chine a fait officiellement état de l’apparition en décembre de la maladie, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles dimanche à 11h00 GMT.

Les États-Unis sont le pays le plus touché, avec plus de 119.719 décès, suivis du Brésil (49.976), du Royaume-Uni (42.589), de l’Italie (34.610) et de la France (29.633).

22 nouveaux cas à Pékin

Pékin a fait état dimanche de 22 nouveaux cas, alors que les autorités sont en train de tester plus de deux millions de personnes pour contenir un nouveau foyer de contamination dans la capitale.

Les Pékinois avaient repris une vie presque normale après deux mois sans contamination, mais un rebond épidémique depuis la semaine dernière a entraîné le confinement de quartiers et le dépistage de dizaines de milliers d’habitants.

Trump et le dépistage

Donald Trump a déclaré samedi à Tulsa (Oklahoma), lors du premier meeting en salle fermée organisé aux États-Unis pendant la pandémie, qu’il avait demandé aux autorités sanitaires de ralentir le rythme du dépistage de la maladie Covid-19 parce que cela provoquait une augmentation du nombre de cas détectés.

«Voilà le mauvais côté: quand on fait ce volume de dépistage, on trouve plus de gens, on trouve plus de cas», a-t-il dit. «Alors j’ai dit à mon équipe +Ralentissez le dépistage+. Ils font des tests, et des tests...».

«Il plaisantait évidemment pour dénoncer la couverture médiatique absurde», a ensuite assuré à l’AFP un responsable de la Maison Blanche, sous couvert d’anonymat.

Six membres de l’organisation de ce meeting politique avaient auparavant été testés positifs et mis en quarantaine.

Les experts suisses inquiets

Le déconfinement en Suisse est trop rapide, a estimé dimanche le président de la Task force scientifique fédérale dédiée à la maladie Covid-19.

«Au cours des sept derniers jours, le nombre de cas a augmenté de 30%», a dit l’épidémiologiste Matthias Egger, jugeant «prématuré de prendre de nouvelles mesures pour assouplir les règles». Le gouvernement suisse, qui n’a jamais instauré de confinement aussi strict que d’autres pays européens, avait annoncé vendredi une quatrième étape d’allégement des restrictions.

Vu des ports, un commerce très ralenti

Le PDG de DP World, opérateur portuaire de Dubaï dont le groupe est présent dans 54 pays, prédit «le pire» pour le commerce international, estimant que les dommages de la pandémie pourraient égaler ceux de la Seconde guerre mondiale.

La différence «aujourd’hui, (c’est que) les usines sont intactes, mais personne ne peut travailler. Les rues sont sûres et personne ne sort. Les magasins sont pleins de marchandises, mais personne n’achète», s’est inquiété Sultan Ahmed ben Soulayem.

Décès d’une légende du foot en Irak

Ahmed Radhi, légende du football irakien, est décédé dimanche à 56 ans de complications liées au nouveau coronavirus. Il a été l’un des meilleurs buteurs de l’équipe nationale, avec qui il a inscrit le seul but de son pays en phase finale de Coupe du monde, en 1986, contre la Belgique (1-2).