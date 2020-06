Niki Terpstra, victime d’une lourde chute mardi, peut quitter l’hôpital

Niki Terpstra (Total Direct Energie) peut quitter l’hôpital dimanche, cinq jours après la lourde chute dont il a été victime, a annoncé dimanche sur Twitter SEG Racing, la société qui défend ses intérêts.

«Niki Terpstra quitte l’hôpital aujourd’hui et peut commencer sa revalidation à la maison!», a écrit SEG Cycling sur Twitter.

Le cycliste néerlandais a lourdement chuté mardi à l’entraînement et a dû être transporté à l’hôpital. Victime d’un traumatisme crânien, d’une fracture de la clavicule, d’une contusion dorsale et d’un pneumothorax, Terpstra sera indisponible pour les trois prochains mois.

Le coureur de Total Direct Energie était aux Pays-Bas avec d’autres coureurs pour s’entraîner en vue de la seconde partie de la saison cycliste, qui reprendra cet été après plusieurs mois d’interruption dus à la pandémie de coronavirus.

Terpstra, 36 ans et ancien vainqueur de Paris-Roubaix (2014) et du Tour des Flandres (2018), devait disputer le Tour de France, le «Ronde» et l’«Enfer du Nord» cette saison.