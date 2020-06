Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce samedi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce samedi 20 juin.

Novartis arrête son étude sur l’hydroxychloroquine faute de participants

Le géant pharmaceutique suisse Novartis a annoncé qu’il mettait fin à l’essai clinique avec l’hydroxychloroquine pour traiter des malades du Covid-19 en raison du manque de participants.

Bilan en Belgique: 20 hospitalisations et 74 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures

Ce samedi, on compte 74 nouveaux cas confirmés de coronavirus en Belgique, 2 nouveaux décès et 20 nouvelles hospitalisations au cours des dernières 24.

Coronavirus: il n’y a plus de bilan chiffré de Sciensano les week-ends et le lundi

L’Institut de Santé publique Sciensano a annoncé vendredi qu’il ne publiera plus de bulletin sur la situation épidémiologique le week-end et le lundi.

Suspicions de Covid-19: deux écoles fermées lundi en Brabant Wallon

Deux écoles communales vont fermer leurs sections maternelles à cause de trois infections potentielles au coronavirus.

Avrox dénonce de «fausses informations» et contre-attaque

La société luxembourgeoise Avrox, qui a livré 15 millions de masques à la Belgique, est fatiguée des attaques incessantes et des «rumeurs infondées» dont elle fait l’objet. Dans un long communiqué, l’entreprise répond samedi aux critiques qui lui sont adressées. Ses masques sont de qualité et le débat «politisé» qui fait rage «mine la confiance du citoyen» dans les mesures pour contrer le coronavirus, soutient-elle. Avrox reconnaît toutefois «une erreur technique et involontaire» concernant le label textile Oeko-Tex mais assure être en possession de tous les certificats nécessaires et valides.

Le bilan de la pandémie dans le monde samedi

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 459.976 morts dans le monde depuis que la Chine a fait officiellement état de l’apparition de la maladie en décembre, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles samedi à 13h.

Plus de 2,5 millions de cas déclarés en Europe

Plus de 2,5 millions de cas du nouveau coronavirus ont été officiellement déclarés en Europe, dont plus de la moitié en Russie, au Royaume-Uni, en Espagne et en Italie, selon un comptage réalisé par l’AFP à partir de sources officielles.

La Russie dépasse le cap de 8.000 morts

La Russie a passé samedi le cap des 8.000 décès attribués au coronavirus, selon les derniers chiffres officiels. Les autorités ont recensé 161 morts du Covid-19 ces dernières 24 heures, pour un total de 8.002 victimes. 7.889 nouvelles infections ont également été enregistrées, soit 576.952 en tout.

La maison-mère d’Inno ferme 62 de ses 172 filiales: un premier coup de semonce

L’annonce vendredi de l’enseigne allemande Galeria Karstadt Kaufhof, maison-mère des Galeria Inno’s, de sa volonté de fermer 62 de ses 172 filiales à travers le monde constitue un «premier coup de semonce», réagit samedi le Setca/BBTK.

États-Unis: 705 morts en 24 heures

Les États-Unis ont déploré 705 morts supplémentaires dues au coronavirus en 24 heures, selon les données de l’université Johns Hopkins.

La France annonce la réouverture des cinémas et des stades

Les cinémas et casinos en France rouvriront lundi, a annoncé le gouvernement dans la nuit de vendredi à samedi, ajoutant que les stades accueilleront pour leur part à nouveau le public à partir du 11 juillet avec 5.000 spectateurs maximum.

Le Brésil franchit le cap du million de contaminations

Le Brésil a dépassé vendredi le cap du million de cas de contaminations confirmées de coronavirus, après un record de nouveaux cas quotidiens, a annoncé vendredi le ministère de la Santé.

OMS: le monde est entré dans une «phase dangereuse»

Le monde est entré dans une «phase dangereuse» à mesure que rouvrent les pays qui avaient mis en place des mesures de confinement ou de restrictions à la mobilité, s’est alarmée l’Organisation Mondiale de la Santé.

Toute la population du Luxembourg va être testée

Pour lutter plus efficacement contre la pandémie de coronavirus et prévenir toute seconde vague, les autorités luxembourgeoises ont décidé de tester l’ensemble de la population du pays.

Le Tour de Wallonie vers la bonne affaire

Replacée avant le Tour de France, l’épreuve belge devrait bénéficier d’un plateau royal. Avec Philippe Gilbert et Greg Van Avermaet en têtes d’affiche.

