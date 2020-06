Le Brésil franchit le cap du million de contaminations

Le Brésil a dépassé vendredi le cap du million de cas de contaminations confirmées de coronavirus, après un record de nouveaux cas quotidiens, a annoncé vendredi le ministère de la Santé.

Le plus grand pays d’Amérique latine compte au total 1.032.913 cas de contamination après un bond très important de 54.771 nouveaux cas d’infection en une journée et déplore 48.954 décès, après 1.206 morts supplémentaires en 24 heures, selon ces données jugées très sous-estimées par les scientifiques.

Selon ces derniers et les estimations d’organisations, le nombre d’infections est au moins sept fois plus élevé que ce qui est rapporté. Le nombre réel de décès peut être deux fois plus élevé que celui qui est officiellement annoncé.