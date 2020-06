Province de Namur: appel à témoin concernant 7 individus

Dans le cadre d’une enquête judiciaire, la police fédérale cherche à identifier sept individus.

Le 1er individu (1re photo) a une calvitie et le crâne rasé. Il porte une barbe. Le 2e individu a les cheveux foncés et est de corpulence athlétique. Le 3e individu a les cheveux foncés. Le 4e individu a le crâne rasé et un nez proéminent. Le 5e individu est de corpulence mince et a les cheveux foncés. Le 6e individu est de corpulence très mince et a les cheveux grisonnants. Enfin, le 7e individu est de corpulence mince et a les cheveux foncés.

Si vous avez des informations à propos de ces sept personnes, vous pouvez contacter la police: 0800 30 300 (numéro gratuit), www.police.be.