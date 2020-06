VIDÉO | Elio Di Rupo veut s’impliquer davantage dans les problèmes frontaliers de la Grande Région

Le ministre-président Elio Di Rupo a repris la compétence de la Grande Région, à la suite de René Collin. Dans la province de Luxembourg, on lui reproche de délaisser la Grande Région et ses problématiques transfrontalières, qui concernent au premier chef notre province. Nous l’avons rencontré pour faire le point avec lui, notamment sur la mobilité vers le GDL ou encore l’augmentation du quota d’heures de télétravail des frontaliers.

La Grande Région, c’est quoi?

La Grande Région c’est un territoire, celui du Grand-Duché de Luxembourg, de la Wallonie, des Lands allemands de Sarre et Rhénanie-Palatinat et du Grand Est français (Lorraine, Meurthe et Moselle, Meuse, Moselle).

C’est donc une région transfrontalière, une sorte d’Europe à petite échelle. On y aborde la coopération entre ces régions dans des domaines aussi vastes que la culture, le sport, la mobilité, l’emploi, la ruralité, l’environnement, l’éducation… On essaie d’y mener des projets communs, malgré la complexité de règles juridiques, légales et administratives différentes dans les quatre états.

Sa complexité la rend méconnue du grand public. Et pourtant, elle est un levier crucial pour régler les problématiques transfrontalières, pouvant être le lien et faire pression sur l’État (chez nous, le régional et le fédéral) pour prendre des décisions.

