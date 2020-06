Suspicions d’infection au Covid-19 dans deux écoles de Waterloo, les sections maternelles fermées ce lundi 22 juin

L’administration communale de Waterloo a annoncé, ce vendredi après-midi, que deux écoles communales ferment temporairement leurs sections maternelles à cause de trois infections potentielles au coronavirus.

Les autorités waterlootoises précisent, dans le communiqué envoyé, que les personnes concernées ont été mises en quarantaine dès l’apparition des symptômes. «Trois infections potentielles au Covid-19 dans les sections maternelles des écoles communales (2 dans un établissement et 1 dans l’autre) nous ont été communiquées, ce vendredi 19 juin, expliquent-elles ainsi. La Commune remercie les personnes concernées de l’avoir informée immédiatement et leur souhaite un prompt rétablissement. Les parents concernés ont reçu un courriel à ce sujet.»

Dans l’attente des résultats des tests, il a été décidé, par mesure de précaution, de fermer toutes les classes maternelles des deux écoles communales au minimum toute la journée du lundi 22 juin 2020, apprend-on encore. «En plus de cette mesure de précaution, la procédure établie par les autorités compétentes est scrupuleusement suivie. Le SPSE (Service de Promotion de la Santé à l’École) a été immédiatement informé des différentes suspicions d’infection. La situation est suivie attentivement par toutes les personnes responsables au sein de la Commune et toutes les dispositions nécessaires seront prises en fonction des résultats du test, attendus pour ce lundi 22 juin au plus tard. Pour rappel, selon les connaissances actuelles, les enfants seraient moins porteurs du virus et peu contaminants. Ils développeraient aussi plus rarement la maladie lorsqu’ils ont été en contact avec une personne infectée.»

Au stade actuel, les parents n’ont donc rien d’autre à faire que de surveiller l’apparition éventuelle de symptômes. Le cas échéant, il leur est recommandé de prendre contact sans tarder avec leur médecin traitant (ou celui de garde). «La Commune de Waterloo ne communiquera aucun renseignement couvert par le secret médical ou relevant de la compétence d’autres niveaux de pouvoir (tracing, Santé publique, etc.). À son niveau, elle met cependant tout en œuvre pour gérer au mieux cette situation. Si nécessaire, elle transmettra davantage d’informations à ce sujet dès que possible, mais ne dispose d’aucune autre pour le moment.»