Le Covid, au ralenti, tourne toujours en Wallonie picarde

La semaine dernière, on ne parlait pas de rebond. Cette semaine non plus, mais le Covid rôde toujours.

Ces jours-ci, on a évoqué des cas de Covid-19 dans diverses écoles de Wallonie picarde. Donc c’est clair, le coronavirus n’a pas disparu. Certes, il ne se renforce pas, loin de là, mais il ne disparaît pas.

Après des semaines à plus de 100 nouveaux cas (et parfois bien plus que 100), on était tombé à 19 nouveaux cas durant la semaine du 29 mai au 5 juin. La semaine suivante, on était à 24, et pour la semaine qui vient de s’écouler à 26… Pas une recrudescence, certes, mais on attend avec impatience la chute finale du Covid-19.

Encore une fois, parmi ces 26 cas, la moitié est signalée à Mouscron. On recense 3 cas à Estaimpuis et Tournai, 1 à Ath, Brugelette, Enghien, Frasnes, Lessines, Comines, Brunehaut.

Signalons aussi, c’est plus réjouissant, qu’il n’y a eu aucun nouveau cas ces deux dernières semaines à Belœil, Bernissart, Chièvres, Ellezelles, Flobecq, Antoing, Celles, Mont de l’Enclus, Pecq, Rumes.

Au total on approche donc les 1 500 cas cumulés en Wallonie picarde, 1 490 exactement.

1 200 personnes guéries

Une lectrice nous a fait remarquer qu’on ne donne jamais le nombre de personnes guéries. Le fait est qu’on ne le connaît pas, pas plus qu’on ne connaît précisément le nombre de décès en Wallonie picarde (sans doute entre 250 et 300 si l’on s’en réfère au taux moyen de mortalité).

Pour le dire sans cynisme aucun, à l’exception de toutes les personnes décédées, et pour autant qu’on retire du chiffre global les cas découverts ces 15 derniers jours (47), toutes les autres personnes qui ont eu le Covid peuvent être vues comme guéries, soit de 1150 à 1200 personnes en wapi. Mais on sait que la guérison peut être très différente d’une personne à l’autre. L’un aura recouvré l’essentiel de ses moyens quand l’autre mettra encore des semaines avant de retrouver une vie normale.