«Un enfant terrifié fuit un bébé raciste»: Twitter signale un nouveau tweet de Donald Trump

Un tweet de Donald Trump, une vidéo avec le logo de CNN et le titre «Un enfant terrifié fuit un bébé raciste» a été accompagné par Twitter de l’avertissement «Média manipulé».

Twitter a signalé un nouveau tweet du président américain Donald Trump. Le tweet, une vidéo avec le logo de CNN et le titre «Un enfant terrifié fuit un bébé raciste» est accompagné de l’avertissement «Média manipulé».

Dans la vidéo, on voit deux enfants, un noir et un blanc, sur un trottoir. En trois heures, le tweet de Trump a été partagé 100.000 fois et a été aimé par 212.000 personnes. CNN a réagi en publiant le lien vers le reportage original de la vidéo qui montrait deux enfants en train de jouer en 2019.

Twitter a placé un point d’exclamation bleu et le texte «Média Manipulé» sous la vidéo publiée par Trump. «De nombreux journalistes ont confirmé que la vidéo est un montage et qu’un faux logo de CNN a été utilisé. Le reportage original traitait d’une amitié entre deux enfants», a réagi un utilisateur de Twitter.

«CNN a rapporté cette histoire, telle qu’elle s’est déroulée. Tout comme nous avons rendu compte de votre point de vue sur la race (et les sondages). Nous continuerons à travailler avec des faits au lieu de tweeter de fausses vidéos et d’utiliser des enfants innocents. Nous vous demandons de faire de même. Soyez meilleurs», a réagi la chaîne américaine.

La plateforme, que Trump a largement utilisée ces dernières années, intervient de plus en plus dans les tweets du président américain. Depuis la fin mai, plusieurs messages de Trump sont contrôlés pour leur véracité.

Twitter on Thursday night labeled a video tweeted by President Donald Trump as "manipulated media." The video used a fake CNN graphic.



The move marks the third time Twitter has taken action against Trump in a month. https://t.co/yFoXqsV3G6