EN IMAGES | Manifestations des policiers: «Non, la police belge n’est pas la police américaine»

Des policiers se sont réunis vendredi sur le coup de 12H00 place Poelaert pour pousser «un cri contre la stigmatisation.» Les policiers ont jeté leurs menottes au sol en signe de protestation contre le bashing médiatique et les réponses politiques lors des violences policières.

Si la mort de George Floyd aux États-Unis a soulevé une vague de protestation populaire contre les violences policières alimentées par le racisme, les policiers belges veulent faire valoir que les abus de pouvoir ne sont pas légion et que beaucoup ont fait ce métier pour protéger la population et non pour jouir d’un rôle d’autorité.

Des actions similaires ont lieu un peu partout dans le pays, notamment à Charleroi et Liège.