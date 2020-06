10 articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce vendredi

Le rush permanent dans les magasins de vélos, le retour de Bob Dylan en studio et les confidences de Timothy Castagne... Voici une sélection de dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés.

1 Rush sur les vélos: «On se fait dévaliser!»

Le spécialiste du vélo, Saitta Cycles, croule sous la demande. Le confinement a ouvert une voie royale à la petite reine.

Depuis le 11 mai, Bardy Saitta, qui gère le magasin de vélos de l’avenue de la Plante, n’a pas eu une minute à lui. «Tout le monde veut des vélos! Ce n’est pas le rush, on se fait carrément dévaliser!»

2 L’herbe à éléphant pour contrer la boue

C’est parfois un cauchemar pour les riverains de zones agricoles: les fortes pluies d’orages peuvent rimer avec inondations et surtout coulées de boue provenant des champs voisins. Certaines techniques, comme le placement de fascines, peuvent y remédier. Mais une autre solution, écologique, est en train d’émerger, jusqu’à présent sur une dizaine de sites agricoles de Wallonie. Son nom? Miscanthus giganteus.

3 PHOTOS | Buvons wallon avec modération

Aux quatre coins de la Wallonie, les producteurs de nos régions distillent leur savoir-faire. Premier détour par le château de Bioul et ses vins 100% bio.

4 Bob Dylan a toujours des choses à dire

Bob Dylan publie son 1er album original depuis huit ans. «Rough and Rowdy Ways» alterne entre ballades et blues.

5 Tim Castagne rêve plus grand

La Serie A reprend ses droits ce week-end. Avec Timothy Castagne qui évoque la course au Top 4, les quarts de finale de la CL, la crise du coronavirus à Bergame et… un possible départ.

6 Les motor-home séduisent jeunes et moins jeunes pour les vacances

Selon une récente enquête menée en collaboration par l’institut de sondage iVox et la Belgian Caravan-camping and Motorhome Association (BCCMA), la moitié des Belges qui avaient prévu de partir en voyage entre juin et septembre ont vu leurs projets modifiés par la crise du coronavirus. Pour beaucoup, la question du moyen de transport à privilégier s’est posée.

7 Enseignement: selon Infor Jeunes, «les demandes de recours dans l’enseignement risquent d’exploser»

Infor Jeunes a continué de répondre aux préoccupations des jeunes durant le confinement. Principales inquiétudes: les études et le logement.

8 Cyclotourisme: les randonnées peuvent aussi reprendre

Si les courses cyclistes peuvent de nouveau être organisées, c’est aussi le cas des randonnées cyclotouristes. Reste à voir qui va se lancer…

9 Province de Namur: trois fermes à la recherche de tisaniers et de bergers

Pour qu’une ferme collaborative fonctionne, il faut nécessairement des collaborateurs, qu’ils soient maraîchers, fromagers, boulangers ou encore cultivateurs de champignons.

Trois fermes coopératives de la province namuroise sont à la recherche de nouveaux porteurs de projet.

10 Un cheval de trait pour entretenir les sentiers

Lundi, le cheval de trait Fangio a effectué ses premiers travaux sur les sentiers du parc naturel à Braives. Et il ne fera pas que cela.

