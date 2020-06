VIDEO | Les policiers sur la grand-place de Huy: «On fait notre travail avec dévouement»

A Huy aussi, quelques policiers ont jeté leurs menottes au sol. Excédés d’être critiqués alors qu’ils font leur boulot avec dévouement.

Ils n’étaient qu’une poignée pour respecter les mesures de déconfinement. Mais leur arrivée, sur la grand-place ensoleillée de Huy au milieu des terrasses, a fait son effet. Et encore plus, lorsque les policiers hutois se sont postés au pied de l’hôtel de ville. Le visage sous un masque et accompagnés par la sirène d’un de leurs véhicules. Et là, d’un seul homme, ils ont jeté leurs menottes au sol. Un geste symbolique alors que des applaudissements des badauds installés aux terrasses des restaurants retentissaient.

«Pour la majorité des collègues, on fait notre travail consciencieusement avec dévouement», explique Ariane Roppe, inspecteur principal au service intervention. Et se faire salir, traiter de tous les noms alors que les policiers sont eux aussi confrontés à des difficultés dans le cadre de leur travail, non. «Lorsqu’il y a une interpellation, on se retrouve face à des individus qui n’ont pas de limite. On fait de notre mieux.» Et être critiqués sans connaitre le contexte, ils ne sont pas d’accord.

Et ces applaudissements des Hutois? «Ça touche, c’est gratifiant mais cela reste compliqué» car la population a tendance, lorsqu’elle n’a pas besoin de la police, a oublié ce soutien…

Les policiers hutois, de faction pendant quelques instants au pied des marches de l’hôtel de ville, étaient accompagnés par le commissaire Bernard Degrange, responsable du service d’intervention. «Je soutiens le mouvement. La preuve, c’est que je suis là alors que je suis en congé aujourd’hui. Je dirige un service de première ligne et je vis au quotidien les problèmes. Je sais qu’il y a un réel malaise au sein de mes hommes. Ils auraient peur d’intervenir et d’utiliser la force alors que oui, la police doit utiliser la force légitime. Lorsqu’elle est illégitime, elle est condamnée.»