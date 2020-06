Printemps Grandeur Nature survole le Parc Naturel de Gaume et ses initiatives durables

Cette semaine, pour le dernier épisode Printemps Grandeur Nature, Adrien Joveneau et toute son équipe vous emmènent au Parc Naturel de Gaume.

Ce territoire rural, d’un grand intérêt biologique et géographique, est soumis à des mesures strictes destinées à en protéger le milieu, en harmonie avec les aspirations de la population, et le développement économique et social. À la différence des réserves, un parc naturel autorise et même encourage les activités humaines au sein de son territoire. En compagnie d’Anne Léger, instigatrice du projet Parc Naturel et membre de l’équipe du parc, Adrien Joveneau nous fera découvrir les trésors naturels de cette belle région et les projets durables qui s’y développent.

- Première étape, découverte de Torgny. Plus Beau Village de Wallonie, Torgny s’étend sur le versant méridional de la cuesta bajocienne. Petit village adossé à flanc de coteau, il est protégé des vents du nord grâce au massif forestier qui le borde ce qui lui permet de bénéficier d’un microclimat favorisant un temps plus chaud et sec que les territoires alentours. Connu pour son restaurant gastronomique, La Grappe d’Or et son Poirier du Loup, Torgny dispose également d’une réserve naturelle et d’un ermitage.

- À quelques kilomètres au nord, nous nous arrêtons dans le charmant village de Ruette chez Patrice Richard. Producteur de lait et membre de la coopérative Fairebel/Fairecoop, Patrice est un paysan passionné qui rêvait depuis toujours de travailler en pleine nature avec le vivant. Aujourd’hui, il élève des vaches normandes bien différentes de nos classiques Pies-Noire. Munies d’une robe rousse et blanche avec de légères lignes plus foncées, les normandes sont réputées pour leur instinct maternel et la richesse de leur lait, idéal pour la production de fromage. Des vaches normandes dans un petit village qui ressemble à la Provence, comme quoi, pas besoin de franchir les frontières pour voyager!

- Outre le célèbre Orval, en Gaume, de nombreuses microbrasseries voient le jour. C’est le cas de la Gengoulf, petite brasserie située à Villers-devant-Orval, née de la passion commune de 4 copains. D’abord en initiative privée, leur bière a rapidement recueilli un franc succès. Petit à petit la production a pris de l’ampleur et aujourd’hui leur breuvage est brassé chez Millevertus à Breuvanne. Leur gamme comprend 3 bières; la classique, une blonde légèrement ambrée, la cèpe, bière brassée avec de véritables champignons et la Bio. Cette dernière s’inscrit dans un tout nouveau projet qui verra le jour dans les semaines à venir; celui d’une camionnette itinérante proposant d’associer des sirops bios à leur bière. Dans un esprit de circuit court, les sirops proviennent d’enseignes de la région comme L’Univers de Muriel à Libramont ou Un brin de campagne à Tintigny. Leur camionnette jaune, semblable à celle de Louis la Brocante voyagera de manifestations en manifestations pour le plus grand plaisir des curieux. Un projet unique en Belgique qui comme son slogan l’indique, «va nous en faire boire de toutes les couleurs»!

- Dernière étape de ce périple, direction P’tit nature, une ferme biologique qui pratique la permaculture. En plus de ses valeurs écologiques, la ferme a également développé le facteur social. En partenariat avec l’Institut Médico-Pédagogique et le Parc naturel de Gaume, P’tit Nature accueille des jeunes et des mamans en situation de handicap ou de grande précarité afin de leur enseigner les techniques de maraîchage. Ce projet permet d’apprendre à ces personnes dans le besoin la culture de la terre tout en leur garantissant une vie sociale.

Beaucoup d’autres projets émergent au sein du Parc Naturel de Gaume, on en parlera ce samedi de 16h à 18h sur Vivacité et dimanche à 13h35 sur La Une!