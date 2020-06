PHOTOS | Le visage de George Floyd veillera désormais sur Laeken : « Peindre tous les êtres humains avec la même palette de couleurs »

Un portrait géant de George Floyd, l'homme afro-américain de 46 ans asphyxié par un policier blanc de Minneapolis le 25 mai, décore depuis ce jeudi une façade de Laeken.

Peu à peu, depuis une semaine, le visage de George Floyd a pris ses quartiers le long de l'avenue de la Reine, pas loin de l'église Notre-Dame de Laeken. C'est l'artiste belgo-congolais Julien Crevaels, qui signe sous le nom de Novadead, qui a réalisé l'œuvre. Loin d'être un inconnu puisqu'il est l'auteur de la fresque "The future is Europe" dans le quartier européen et d'un portrait de Nelson Mandela à Liège.

« Je travaille toujours sur une base de gris pour donner une dimension universelle à chaque portrait, c'est-à-dire que je vais utiliser les mêmes teintes pour un homme noir et une femme blanche. »

Alors que le décès de George Floyd a ému le monde entier, l'artiste a voulu proposer un message de paix à côté du visage de l'afro-américain de 46 ans. « La rose offre un message d'amour et la végétation tropicale à l'arrière, pour moi qui suis né au Congo, ça provoque en moi une émotion positive, un certain bien-être, confirme Novadead. Je travaille toujours sur une base de gris pour donner une dimension universelle à chaque portrait, c'est-à-dire que je vais utiliser les mêmes teintes pour un homme noir et une femme blanche. C'est une façon d'illustrer l'unité de l'espèce humaine. On peut peindre tous les êtres humains avec la même palette de couleurs. »

Si l'artiste avait imaginé le portrait avant qu'il ne lui soit commandé, c'est la ville de Bruxelles qui a commandé l'œuvre et proposé cet endroit fort fréquenté. « On a tous été choqués par le décès de George Floyd et on a voulu, à la Ville de Bruxelles, dénoncer les crimes racistes mais aussi envoyer un message de paix, de non-violence et d'espoir, précise Delphine Houba, l'échevine de la Culture. En tant que capitale de l'Europe, Bruxelles ne pouvait pas être en reste. »