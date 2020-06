Le Beatles Day est annulé

L’événement devait avoir lieu en octobre n’aura pas lieu. Les organisateurs préfèrent le reprogrammer en 2021.

Les organisateurs du Beatles Day, dont la 33e édition devait avoir lieu le 3 octobre au Lotto Mons Expo, ont décidé d’annuler l’événement cette année et de le reprogrammer en 2021.

L’incertitude pesant sur le secteur en raison de la crise sanitaire du coronavirus a poussé les organisateurs du Beatles Day de Mons à annuler la 33e édition de cet événement. «La décision a été prise démocratiquement au sein du groupe d’intervenants dans le Beatles Day», a expliqué Alain Cardon, président du comité organisateur de l’événement montois. «La situation sanitaire est, actuellement, encore trop incertaine, malgré l’évolution positive qui semble se profiler. La prudence reste la règle. Il est important de continuer à se protéger, à protéger les autres et, cela va sans dire, à privilégier la santé des personnes.»

La 33e édition du Beatles Day devait notamment célébrer le 50e anniversaire de la sortie du 12e et dernier album des Beatles, «Let It Be», et remémorer la séparation du groupe mythique.

Le prochain Beatles Day aura lieu en octobre 2021 au Lotto Mons Expo. La date officielle devrait être communiquée en septembre prochain.