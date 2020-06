Facebook retire des publicités de la campagne de Donald Trump à cause d’un symbole utilisé par les nazis

Facebook a retiré des publicités publiées par la campagne électorale de Donald Trump, qui s’attaquaient à l’extrême-gauche et affichaient un triangle rouge inversé, le symbole utilisé par les nazis pour désigner les prisonniers politiques dans les camps de concentration.

«Nous n’autorisons pas les symboles qui représentent des organisations haineuses ou des idéologies haïssables à moins que ce soit pour les condamner», a justifié Nathaniel Gleicher, le directeur des règlements sur la cybersécurité chez Facebook, interrogé au Congrès américain jeudi sur un article du Washington Post qui a révélé l’existence de ces publicités.

Big Tech has gone insane.



They are banning a @realDonaldTrump ad that looks exactly the same as one of Facebook’s own emojis, graphics used on every cable network, and street signs all across the country.



Are you kidding me? pic.twitter.com/tClnFKJ6tr