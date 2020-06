Énorme: Wilfried Dalmat débarque à Solières!

L’ancien champion de France et de Belgique arrive à Solières. Il revient à Liège et se cherchait un club. Quel coup pour les Hutois!

Pour être un énorme coup, c’est un énorme coup. Un coup que personne ne pouvait imaginer. Mais Solières comptera un cador de plus la saison prochaine. Un cador qui, en termes de palmarès et de prestige, va mettre tous les autres d’accord. Wilfried Dalmat arrive en effet chemin de Perwez. Oui, oui, celui qui fut jadis champion de France avec Nantes en 2001 et champion de Belgique avec le Standard en 2009 avec, entre autres, des passages par Marseille, Santander, Mons, Bruges, la Grèce et la Turquie. Énorme, oui.

Aujourd’hui, Dalmat a 37 ans et a quitté le monde professionnel en 2016 après une dernière pige au Withe Star. Depuis, il est retourné en France, chez lui, dans des clubs de division inférieure comme Bourges 18, où il a encore empilé les buts et signé des assists, Vierzon et MontLouis. Dans ce dernier club, il évoluait en N3, l’équivalent de la D2 amateurs. Pour des raisons privées, il est de retour en Belgique et revient sur Liège où il avait jadis mis la province à ses pieds offrant un titre à celle-ci après 25 ans d’attente. «Je cherche un club de nationale où je peux m’épanouir sans me prendre la tête et continuer de jouer au football pour le plaisir, dit le Français qui a désormais délaissé le flanc pour occuper l’axe de l’entrejeu. J’étais donc ouvert à tout challenge qui répondait modestement à ces critères. Je suis resté très sérieux dans mon approche. Ma VMA est la même que quand j’ai arrêté d’être professionnel. Maintenant, je dois être honnête, je suis moins explosif, mais on ne rajeunit pas… (rires) »

Et ce sera donc Solières. Un énorme coup pour les Hutois sur le plan sportif mais aussi un énorme coup sur le plan du marketing. Ce n’est pas tous les jours qu’on accueille un joueur pareil…

La réaction complète du joueur dans l’Avenir Huy-Waremme de demain.