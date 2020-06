Un taux de mortalité lié au Covid-19 plus élevé en Belgique qu’ailleurs: «Il faut comparer ce qui est comparable», soutient Sophie Wilmès

La Première ministre Sophie Wilmès est revenue en séance de la Chambre sur le taux de mortalité et la manière de comptabiliser les victimes du coronavirus en Belgique.

«La Belgique est souvent pointée du doigt par rapport à son taux de mortalité. Si on s’en tient à une comparaison des chiffres, ce taux est effectivement plus élevé que dans d’autres pays. Mais la manière de comptabiliser est différente», soutient Sophie Wilmès.

«En Belgique, nous avons tenu compte à la fois des décès dans les hôpitaux, des décès en maison de repos, des décès confirmés Covid-19 et des décès possibles Covid-19. Je rappelle que l’OMS et le Centre européen des maladies ont félicité la Belgique pour sa manière transparente de compter les décès et ont appelé les autres pays à s’en inspirer.»

«Évitons les conclusions plus catastrophistes que la réalité»

Selon les chiffres de Sciensano publiés ce jeudi, 9655 personnes sont décédées du coronavirus en Belgique depuis le 15 mars 2020. «La propagation du virus est fortement liée à la densité de population. Comparer la Belgique avec d’autres pays à la moindre densité de population comme l’Australie ou la Nouvelle-Zélande, ce n’est pas pertinent. Il faut comparer ce qui est comparable. Ça ne veut pas dire que la gestion a été parfaite. Mais il faut regarder derrière les études, la méthodologie et les sources. Évitons de tirer des conclusions plus catastrophistes que la réalité», a nuancé Sophie Wilmès.