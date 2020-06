220 emplois menacés chez Avery Dennison à Soignies

Avery Dennison, producteur américain d’étiquettes auto-adhésives et de matériaux d’emballage, vient d’annoncer son intention de réduire la capacité de production dans son usine de Soignies.

C’est une belle tuile qui vient de s’abattre sur le personnel de l’usine Avery Dennison à Soignies. Le producteur américain spécialisé dansla conception et la fabrication de matériaux d’étiquetage a annoncé ce jeudi son intention de réduire la capacité de production de son usine sonégienne. Cette usine fabrique des articles autoadhésifs utilisés dans la communication visuelle intérieure et extérieure, notamment pour les véhicules.

Ce «redimensionnement» comme qualifié dans le communiqué émanant du siège européen se ferait de manière graduelle et devrait s’achever à la mi-2021. Les mesures entraîneraient la perte d’environ 250 emplois en Europe dont 220 emplois (dont 135 contrats à durée déterminée) à Soignies sur les 700 personnes occupées. Aujourd’hui, le Conseil d’Entreprise et les travailleurs du site ont été informés et la consultation a commencé.