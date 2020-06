Le sentier muré et grillagé par un riverain va être rouvert

Un accord a été trouvé pour que le sentier, muré et grillagé, puisse être rouvert aux promeneurs. Com

La fermeture d’un sentier reliant les rues aux Fleurs et des Roches Rouges avait suscité l’émoi de la population dans le village de Grandglise. En cause, l’installation par un riverain d’obstacles (un muret et un grillage) sur ce terrain dont il était propriétaire, bien que cette voie fasse partie d’une servitude de passage.

Pour tenter de trouver une solution, des contacts ont eu lieu entre la Commune de Beloeil et ce citoyen.

Sur base de ces échanges, le Collège communal a décidé ce mardi 16 juin, en concertation avec cette personne, de la réhabilitation du sentier au profit, notamment, des promeneurs.

Les autorités communales ont cependant laissé un délai complémentaire à ce résident afin de clôturer sa propriété avant la réouverture du sentier.