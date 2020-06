Stranger Things 4: cette théorie folle inquiète les fans

Le destin du shérif Hopper est au cœur de toutes les théories des fans de Stranger Things. Courtesy of Netflix

Présumé mort, présumé vivant, puis à nouveau l’incertitude: le sort de ce personnage intrigue les Internautes.

Quel sort sera réservé au shérif Jim Hopper dans la quatrième saison de Stranger Things? Alors que le tournage est toujours interrompu pour cause de coronavirus, des Internautes assemblent une théorie folle mais… hautement plausible. Explications.

Diffusée en juillet 2019 sur Netflix, la troisième saison semble initialement vouloir sceller définitivement le destin du shérif de la ville de Hawkins.

A la 50e minute du huitième et dernier épisode, le personnage incarné par David Harbour se sacrifie à l’heure de fermer le portail qui mène vers le Monde à l’envers.

Un dernier sourire et le rayon mortel va emporter Jim Hopper. C’est du moins ce que la scène tend à nous faire croire. Capture d’écran

Dans les minutes qui suivent, les héros pleurent la disparition de Hopper, policier bougon dans la première saison rapidement devenu la coqueluche des fans.

Surprise, au milieu du générique de fin, une séquence additionnelle nous laisse pourtant croire que le shérif serait toujours en vie, retenu prisonnier dans une geôle soviétique.

Même si aucun plan ne montre directement l’acteur, la réplique «Non. Pas l’Américain.» ne semble laisser planer aucun doute.

Qui est l’Américain détenu dans cette cellule soviétique? Capture d’écran

Cette théorie de la prison russe est plus que jamais confirmée le 14 février 2020, date à laquelle le compte YouTube de Stranger Things libère les premières images de la saison 4 en cours de tournage.

En ligne de mire: une forêt enneigée, probablement située en Sibérie, au cœur de laquelle des prisonniers sont soumis à l’épreuve du travail forcé. Parmi eux apparaît le visage marqué de Jim Hopper.

Des Internautes commencent de plus en plus à douter de cette vidéo. Du moins, du message qu’elle essaie de nous faire passer.

D’après une nouvelle théorie en vogue en ligne, le personnage aperçu dans ce «teaser» serait un clone de Jim Harper fabriqué par les Soviétiques. But de la manœuvre: tromper la vigilance de Onze et lui voler ses pouvoirs. Si cette théorie devait se confirmer, Jim Hopper serait bel et bien mort en fin de saison 3.