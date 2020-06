Netflix: quand reviendront ces 5 séries stoppées par le coronavirus?

De Stranger Things à La casa de papel, la production des locomotives Netflix traverse des heures compliquées.

5 séries cultes de Netflix sont frappées de plein fouet par le coronavirus: La casa de papel, The Witcher, Sex Education, Lucifer, Stranger Things. La production des nouvelles saisons est à l’arrêt forcé.

Quand arriveront les nouveaux épisodes? Les informations les plus récentes sont rassurantes pour La casa de papel, Lucifer et The Witcher, inquiétantes pour Sex Education et Stranger Things.

Découvrez ci-dessous le point sur l’avenir de ces 5 séries vedettes.

1. La casa de papel

En avril 2020, Netflix fait un carton avec la diffusion de la quatrième partie de La casa de papel. Audience: 65 millions de foyers.

Quid de la cinquième? À Tres Cantos, dans la banlieue de Madrid, les décorateurs et les accessoiristes préparent minutieusement les plateaux de tournage, comme le révèle cet article du Financial Times.

Les studios de Netlifx en périphérie de Madrid se préparent à recevoir les acteurs de la cinquième partie de La casa de papel. Netflix

La vie reprend dans les studios européens de Netflix implantés au cœur de la Ciudad de la Tele (cité de la télévision). La pré-production bat son plein dans les décors qui reconstituent notamment l’intérieur de la banque d’Espagne. Le tournage devrait débuter dans deux mois.

Quand? Partie 5 mi-2021.

2. The Witcher

Le 16 mars 2020, l’acteur norvégien Kristofer Hivju annonce avoir été testé positif au coronavirus. Célèbre pour avoir incarné Tormund dans Game of Thrones, l’acteur fait partie du casting de la saison 2 de The Witcher. Commencé en février, le tournage est immédiatement interrompu. Il n’a toujours pas repris.

Petite éclaircie dans la grisaille, des informations récentes font état d’une reprise en août, avec des prises de vues prévues en Slovaquie et sur l’île de Skye (Ecosse) notamment.

Tormund dans Game of Thrones, Kristofer Hijvu a été diagnostiqué positif au coronavirus peu après avoir quitté le plateau de la saison 2 de The Witcher. Internet

La créatrice Lauren Schmidt Hissrich promet une intrigue nettement plus compréhensible que celle de la saison 1, découpée en flash-backs issus de différentes époques.

Quand? Saison 2 mi-2021.

3. Sex Education

La société de production Eleven Films fait face à un casse-tête. Comment tourner en toute sécurité une série centrée sur le sexe et les flirts d’adolescents?

L’équipe de la saison 3 de Sex Education espère malgré tout tourner dès septembre au Pays de Galles, notamment dans l’ancien campus universitaire de Caerleon. Avec deux priorités:

- Tourner d’abord les extérieurs tant que les couchers de soleil sont encore photogéniques.

- Tourner le plus tard possible les scènes intimes, en tablant sur une amélioration des conditions sanitaires et un élargissement de la disponibilité des tests.

Quand? Saison 3 courant 2021 sur le tournage démarre bel et bien en septembre 2020.

Les scènes intimes de la saison 3 de Sex Education seront tournées en dernier lieu. La production table sur une amélioration progressive des conditions sanitaires. Netflix

4. Lucifer

Netflix a sauvé Lucifer des flammes de l’enfer, abandonné par la chaîne Fox après trois saisons.

Initialement, le leader mondial du streaming devait diffuser en avril 2020 la première partie de la cinquième et toute dernière saison du show. Au grand dam des fans, la pandémie a empêché l’équipe de boucler à temps la post-production des épisodes.

L’attente ne devrait plus être longue. L’annonce d’une date de diffusion précise pour l’été 2020 serait imminente.

Quand? Première partie de la saison 5, été 2020.

Lucifer doit décaler son retour d’avril 2020 à l’été 2020. John P. Fleenor/Netflix

5. Stranger Things

Le 14 février 2020, la chaîne officielle YouTube de la série Stranger Things libère un tout premier «teaser» de la saison 4 en tournage. Les images annoncent le retour d’un personnage majeur dont le destin était très incertain en fin de saison 3.

Un mois plus tard, c’est la douche froide. La production est stoppée net à cause de la pandémie. Les mois s’écoulent et la situation sanitaire aux USA est telle que l’équipe ne peut pas encore garantir que le tournage reprendra en août.

Si Stranger Things plante généralement ses caméras à Atlanta, le réalisateur de la deuxième équipe confirme que la saison 4 est plus compliquée à planifier à cause de ses deux lieux majeurs de tournage. La Lettonie aurait été choisie pour accueillir les scènes se déroulant dans un camp de travail soviétique.

Quand? Saison 4 mi-2021 ou fin 2021.