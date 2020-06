Les festivals de cinéma se disent meurtris par la crise du coronavirus

Chaque année, les festivals de cinéma en Fédération Wallonie-Bruxelles cumulent 340.000 festivaliers, 1.800 séances de cinéma et 850 événements et activités périphériques. ÉdA – Florent Marot

Les festivals de cinéma en Fédération Wallonie-Bruxelles interpellent jeudi les autorités à propos de leur situation critique.

Dans une lettre ouverte, ils se disent durement touchés par la crise sanitaire, d’autant plus qu’ils font partie d’un secteur particulièrement fragile. Afin de réaffirmer leur place, ils ont mis sur pied une plateforme les rassemblant.

Ces festivals faisaient déjà face à des difficultés avant le coronavirus. «Depuis 10 ans, nous avons pu constater que la situation s’est progressivement compliquée, avec des cahiers des charges plus lourds, des coûts qui augmentent, des subsides qui ont plutôt tendance à diminuer et une difficulté grandissante à obtenir des soutiens privés», déplorent les 23 signataires dans leur lettre.

Le secteur regrette de n’avoir été évoqué ni dans le plan d’aide spécifique à l’audiovisuel, ni dans celui relatif aux festivals. Il doit pourtant faire face aux mêmes futurs obstacles que les salles de cinéma. L’application des mesures sanitaires engendrera également des coûts supplémentaires.

«Sur le plan culturel, les festivals de cinéma représentent plus que jamais des espaces de diffusion qui offrent des expériences cinématographiques alternatives au cinéma formaté et en dehors de circuits traditionnels comme les complexes et les sites de streaming», rappellent les organisateurs de ces événements.

Nous espérons lire et entendre qu’il y aura des perspectives concrètes et durables, ainsi qu’une attention portée à la particularité des festivals de cinéma afin de leur permettre de rester des acteurs culturels du monde de demain

Ils soulignent également qu’ils sont des acteurs économiques importants, collaborant avec plus de 1.400 structures et 650 prestataires de différents domaines.

Les différents festivals ont beaucoup échangé en cette période afin d’obtenir des réalisations concrètes. L’idée de créer un collectif est sur la table. «Nous avons organisé des réunions pour que chacun explique ses difficultés, pour déterminer les collaborations possibles et ce qui peut être fait à l’avenir», explique Nicole Gillet, déléguée générale du Festival international du film francophone de Namur.

«Nous espérons lire et entendre qu’il y aura des perspectives concrètes et durables, ainsi qu’une attention portée à la particularité des festivals de cinéma afin de leur permettre de rester des acteurs culturels du monde de demain», concluent les 23 festivals signataires.

Chaque année, les festivals de cinéma en Fédération Wallonie-Bruxelles cumulent 340.000 festivaliers, 1.800 séances de cinéma et 850 événements et activités périphériques.