Herstal s’équipe d’une vingtaine de caméras supplémentaires pour lutter contre les dépôts clandestins

En cinq ans, plus de 2800 dossiers de dépôts clandestins ont été ouverts par la Commune de Herstal, dont 2175 ont abouti à une sanction.

Lutter contre les incivilités est l’une des priorités de la Ville de Herstal. Laquelle est, depuis 2010, pionnière en matière de lutte contre les incivilités environnementales via ses systèmes de vidéosurveillance.

Ces cinq dernières années, plus de 2800 dossiers de dépôts clandestins ont été ouverts par le bureau du fonctionnaire sanctionnateur, sur la base des PV des agents communaux et de la police locale, dont 2175 ont abouti à une sanction. Les autorités communales prennent de nombreuses dispositions pour éviter ces situations et, à défaut, sanctionner les pollueurs.

À l’heure actuelle, six caméras fixes-temporaires et une cinquantaine de caméras fixes urbaines sont installées sur le territoire de la ville. A terme, une vingtaine de sites supplémentaires seront sous surveillance vidéo, a indiqué vendredi la Ville par voie de communiqué.

Le montant des amendes infligées par le fonctionnaire sanctionnateur pour un dépôt clandestin de déchets ménagers varie généralement entre 50 et 3 000 euros. Les dépôts provenant d’une activité professionnelle ou issus de l’industrie sont quant à eux traités par le parquet et peuvent aboutir suivant leur gravité devant le tribunal correctionnel.

Des solutions non-pécuniaires existent également, comme les prestations citoyennes qui consistent principalement à prester des heures de travail en lieu et place d’une sanction financière. Certaines personnes sont également envoyées en médiation.

Si vous êtes victime d’abandon d’un ou plusieurs sacs de déchets dans votre quartier, n’hésitez pas à contacter le 04 256 83 20 ou par mail à proprete@herstal.be ou la zone de police de Herstal: 04 256 52 52.