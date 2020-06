130 000€ pour un éclairage public plus économe dans certaines rues montoises

La Ville de Mons poursuit la transformation de l’éclairage public, avec l’objectif de le rendre plus performant et moins énergivore.

La Ville de Mons a annoncé qu’elle investira 130 000€ pour placer, remplacer et améliorer les éclairages publics dans plusieurs zones du Grand Mons.

Cette somme servira majoritairement à remplacer 348 lampes de type NaLP (Sodium Basse Pression) par des sources moins énergivores et technologiquement plus efficaces d’ici la fin de l’année 2024. Mais aussi à procéder à des travaux d’installation et d’amélioration d’éclairage public dans trois rues: à l’Allée des Thuyas et à la rue des Glaïeuls à Ghlin, et à la rue Mont du Parc à Mons. Il sera également procédé au placement de deux luminaires sur crosse à la rue du Chanoine Puissant à Mons.

Cette mesure s’ajoute au remplacement complet de l’éclairage de la Place de Cuesmes décidé il y a un an et s’inscrit dans la même philosophie que le Plan Lumière avec sa nouvelle politique d’éclairage du piétonnier, du périmètre de l’Hôtel de Ville, du Beffroi et du Square Roosevelt.

Toute la politique montoise menée en matière d’éclairage public intègre le remplacement systématique et progressif des systèmes existants par de l’éclairage basse consommation, plus écologique, plus économique et plus performant.

Actuellement, l’éclairage public de la Ville de Mons comporte 14 551 points dont 3819 en LED. Les sources les plus énergivores (sodium haute et basse pression) seront remplacées en priorité.

Pour la Ville, la gestion de l’éclairage public est un levier majeur pour la maîtrise des dépenses énergétiques et de préservation de l’environnement.