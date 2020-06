10 articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce jeudi

Des idées de promotion pour les bières wallonnes, la nécessité d’un vrai statut de l’accueillant(e) extrascolaire et un retour sur l’Euro 88... Voici une sélection de dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés.

1 Pascale prodigue des soins onco-esthétiques

Esthéticienne sociale, Pascale Massaux aide les personnes ayant eu un cancer à effacer les effets secondaires. Elle lance son activité.

2 La province de Luxembourg championne du bio

Un tiers des fermes bio wallonnes se situent en province de Luxembourg (31%). Au total, 569 exploitations produisent du bio dans la province. Derrière, on retrouve les Liégeois (489) et les Namurois (391).

3 Vers une nouvelle forme de promotion des bières wallonnes?

Le député André Antoine a glissé deux suggestions sur le plan du marketing au ministre Willy Borsus: l’organisation d’une route de la bière mais aussi «un Amazon des bières wallonnes». Objectif: venir en aide à ce secteur fortement touché par la pandémie.

4 Rétro Euro: une volée pour l’éternité

En finale de l’Euro 1988, Marco van Basten réussissait un geste improbable pour offrir leur unique sacre aux Pays-Bas. Retour sur cet incroyable souvenir.

5 Observation des ovnis: une affaire d’État(s)

On entend souvent dire que l’observation des ovnis, ces fameux «objets volants non identifiés» sont le fait d’illuminés, qu’il faut «y croire», que ce sont des effets d’optique ou de substances peu recommandables pour la santé…

Et pourtant, plus ou moins discrètement, depuis de nombreuses années, des États ont consacré du temps et de confortables budgets à des programmes d’observation de ces phénomènes qu’ils qualifient de «phénomènes aérospatiaux non identifiés». Et c’est très sérieux.

6 «Il faut créer un vrai statut de l’accueillant(e) extrascolaire»

Les coordinations Accueil Temps Libre (ATL) de la Fédération Wallonie-Bruxelles rappellent leur rôle et la place qu’elles occupent dans l’organisation de la vie de tous les jours. Leurs différents services sont mis en place pour encadrer les enfants en dehors des heures d’école proprement dites.

7 Découverte des objets d’histoire: la plane du sabotier

Au milieu de dizaines de paires de sabots, un étrange instrument attaché d’un côté à un bloc de bois: la plane. Mais à quoi pouvait donc servir cette longue lame garnie en son extrémité d’une poignée, sorte de hachoir surdimensionné?

8 Reprise des entraînements à Charleroi: «J’espère que Nurio restera avec nous»

Reprise des entraînements collectifs ce mercredi au Sporting de Charleroi. Et premier point presse avec l’entraîneur Karim Belhocine, où il était notamment question de Nurio, courtisé par Gand.

9 Saint-Hubert: Des laudes à la basilique pour la 1re fois en 230 ans

Le solstice d’été cette année à la basilique de Saint-Hubert sera marqué par des laudes chantées à 5 h et suivies de poèmes et chants.

10 «Les jeunes sont les premières victimes du coronavirus sur le marché du travail»

Au plus fort du confinement, la présidente nationale des Jeunes CSC Jeanne Maillart a déjà vu les effets de la crise sur les jeunes.

